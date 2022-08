Il cielo astrologico di agosto è ricchissimo di chance e novità. Per molti di noi, si prospetta un’estate spettacolare grazie al transito di alcuni pianeti. Nella seconda settimana del mese, vedremo Venere in azione. L’influenza di questo Pianeta potrebbe portare ad alcuni segni dello zodiaco un’enorme fortuna. Nei prossimi giorni, chi di noi saprà cogliere le opportunità potrebbe gettare le basi per un futuro roseo.

Settimana grandiosa

Agosto sarà il mese dei nuovi progetti per i nati sotto il segno del Sagittario. Chi ha da poco cambiato vita con un nuovo lavoro o una nuova relazione sentimentale sta rivoluzionando le proprie abitudini. Venere darà ai Sagittario la giusta spinta e motivazione per farlo senza fatica. Un grande ottimismo caratterizzerà questa settimana di agosto che potrebbe già portare importanti soddisfazioni in ambito lavorativo.

Per la Vergine è un momento d’oro. I nati sotto questo segno di terra escono finalmente dal guscio ed imparano a dimostrare agli altri ciò che valgono. I problemi vissuti negli scorsi mesi sono ormai un lontano ricordo ed ora è giunto il momento di chiedere di più. Venere aiuterà gli appartenenti a questo segno ad essere molto persuasivi e a convincere chi ci sta intorno. I guadagni in crescita permetteranno ai Vergine di concedersi un regalo.

I 2 segni più fortunati della settimana oltre a Sagittario e Vergine

Agosto porta molta gioia e serenità nella vita degli appartenenti al segno del Toro. Reduci da un luglio pieno di incognite ed insicurezze, ad agosto i Toro potranno confermare la propria posizione lavorativa e veder crescere i propri guadagni. L’influenza di Venere sul segno del Cancro porta ad essere più loquaci, determinati e a pretendere di più. Infatti, sarà proprio questa la settimana giusta per mettere in chiaro alcuni aspetti ed ottenere ciò che vogliamo. In amore vince la sincerità e chiarire una situazione ambigua non potrà fare altro che giovare al rapporto di coppia. Un sogno che abbiamo nel cassetto da tempo potrebbe avverarsi e farci sentire finalmente soddisfatti.

Gemelli

Tra i 2 segni più fortunati della settimana ci sono i Gemelli. I nati sotto questo segno d’aria hanno lavorato duramente per tutto il mese di luglio. Adesso è arrivato il momento di raccogliere le ultime energie per fare lo sprint finale e chiudere un progetto molto importante a livello economico. A pochi giorni dalle vacanze estive, i Gemelli vivranno giorni frenetici, ma molto positivi soprattutto per quanto riguarda la vita sentimentale. Per i single si apriranno nuove strade e l’opportunità di fare un incontro interessante è molto alta. Le coppie invece vivranno un momento di grande intesa e complicità. Trascorrere le vacanze insieme non potrà fare altro che consolidare ulteriormente un rapporto che è già forte e stabile.

