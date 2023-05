Rughette intorno agli occhi: forse non lo sai ma questo alimento cremoso usato dai Vip può aiutare anche te

Le zampe di gallina sul contorno occhi ti fanno sembrare più vecchio di quel che sei? Ecco qual è il rimedio naturale che stanno già sperimentando alcuni Vip.

Si parla spesso di come contrastare i segni del tempo. Rughe, zampe di galline, macchie della pelle e tanto altro ancora, sono tutti segnali del tempo che passa. Ogni fisico risponde all’età che avanza in modo diverso, complice lo stile di vita, ma anche la genetica. Tutti abbiamo quell’amica che, nonostante non faccia trattamenti particolari, ha una bella pelle con poche rughe. Su questo aspetto c’è ben poco da fare, è madre natura che decide. Ciò che possiamo fare noi per preservare la bellezza del nostro fisico è, sicuramente, avere uno stile di vita sano. Con questo, non si intende solo fare attività fisica, mangiare bene o bere tanta acqua. Stiamo parlando di qualche piccolo segreto del mestiere che conoscono solo i più avvezzi in tema di bellezza.

Scendendo più nel dettaglio, per quanto riguarda le zampe di gallina sul viso, c’è un trattamento casalingo che potrebbe esserci davvero di grande aiuto. Parliamo di una maschera a base di un frutto dalla consistenza morbida, che da qualche anno si sta diffondendo sempre più anche nel nostro Paese. I principi attivi in esso contenuti, infatti, sarebbero una vera linfa per la nostra pelle. Ecco di cosa si tratta.

Rughette intorno agli occhi: ecco la maschera fai da te per idratare la pelle e contrastare le zampe di gallina

Chi è abituato a fare molte “facce” quando parla, sicuramente vedrà presto comparire sul proprio volto le cosiddette “rughe d’espressione”. Le più note (e anche antipatiche) sono sicuramente le zampe di galline, ovvero quelle rughe che appaiono intorno agli occhi. Più la pelle invecchierà e più perderà elasticità, e da qui si manifesteranno le prime rughe.

Anche i ricchi l’hanno capito

Quando si parla di inestetismi fisici, come le rughette intorno agli occhi ad esempio, si pensa che solo i metodi più costosi siano quelli utili. In realtà si possono trovare prodotti buoni anche tra quelli più economici, come le migliori creme antirughe sotto i 20 euro.

Anche nel reparto frutta e verdura potremmo trovare un ottimo rimedio antirughe davvero utile. Si tratta dell’avocado, un frutto buono ma anche ricco di proprietà benefiche, vitamine e minerali. Tra tutti, l’avocado contiene una buona quantità di vitamina E, molto utile per l’elasticità della pelle. Questo alimento ti servirà per realizzare una buona maschera contro le rughe, che idraterà la tua pelle e la lascerà davvero morbida.

Aggiungi quest’altro ingrediente e la maschera è pronta

Per preparare questa maschera dovremo schiacciare un avocado intero e mischiarlo con un cucchiaio e mezzo di olio di germe di grano. Anche quest’ultimo ingrediente, infatti, è ricchissimo di vitamine e minerali utili per la pelle. Ci aiuterà a contrastare l’invecchiamento e curerà la pelle danneggiata, ad esempio da secchezza o irritazioni.

Uniremo bene gli ingredienti, quindi otterremo un composto cremoso da stendere sul viso. Dovremo tenere in posa il tutto per 20 minuti e poi sciacquare bene il tutto. Le rughette intorno agli occhi ne trarranno beneficio e faremo lo stesso anche noi, perché dedicheremo questo tempo al nostro relax. Ricordiamo, inoltre, che spesso siano noi stessi ad accelerare la comparsa delle rughe, mettendo in atto alcuni comportamenti sbagliati. Evitiamo quindi gli errori da non commettere e impariamo, quindi, a proteggere la nostra pelle.