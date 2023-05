Creme antirughe economiche: 3 prodotti sotto i 20 euro per avere una pelle perfetta come le coreane

La pelle del viso dopo una certa età inizia a invecchiare. Rughe e imperfezioni sono all’ordine del giorno, soprattutto passati i 50 anni. Se vuoi mantenere giovane il tuo aspetto puoi ricorrere alle creme antirughe. Non tutte quelle presenti sul mercato sono costose. Anche con le più economiche puoi salvaguardare la tua cute e sentirti ugualmente bella. Vediamo i prodotti selezionati che, con meno di 20 euro, ti doneranno una pelle liscia e morbidissima.

L’invecchiamento cutaneo è un problema col quale dovremo prima o poi fare i conti. Se hai già avuto a che fare con le prime grinze e i segni dell’età, non disperare. In commercio ci sono diversi prodotti coi quali puoi porvi rimedio. Il vantaggio è che non devi per forza spendere una fortuna per una crema antirughe di qualità. Anche con pochi euro puoi assicurarti un rimedio antiage in grado di donare elasticità al tuo volto.

Creme antirughe economiche: 3 prodotti sotto i 20 euro da mettere nel carrello

Quali sono le creme che ti permettono di prenderti cura della pelle spendendo poco? Il primo è Revitalift Laser X3 di L’Oréal Paris. Si tratta di un prodotto a base di acido ialuronico e vitamina C, con l’aggiunta di principi attivi. Si applica la sera, come una crema notte, su viso e collo. Il prezzo parte dagli 11 euro.

La seconda proposta è Age Activ di Matt. Grazie ai suoi tre livelli di idratazione, dona una sensazione di freschezza immediata. Inoltre, offre una buona protezione dai raggi solari e nasconde la comparsa delle rughe. La si può portare a casa a un prezzo di poco superiore ai 14 euro.

Infine, spicca la crema giorno ricompattante di Weleda. La presenza di ingredienti come l’olio biologico di enotera e sacha inchi promuove il rassodamento cutaneo. Ha una tollerabilità sulla pelle dermatologicamente testata e rende quest’ultima più viva e luminosa. Il costo per articolo è di 19 euro. Ecco le creme antirughe economiche: 3 prodotti sotto i 20 euro da provare almeno una volta.

La beauty routine orientale

Hai presente il viso di una donna coreana? È praticamente perfetto e sembra quello di una ventenne. Ma come fanno a mantenersi tali? Semplice, seguono una beauty routine rigorosa ma dai numerosi benefici. Bastano 10 minuti, quando ci si prende la mano.

Si inizia con uno struccante a base oleosa, per proseguire con un detergente con acqua e un esfoliante. Dopodiché si applica un tonico, un idratante intensivo tipico coreano (“essence”) e un siero protettivo. Infine, si procede con una maschera in tessuto e due creme: una per il contorno occhi e una classica idratante, da distribuire al mattino e la sera. Se vuoi, puoi tutelarti ulteriormente con una protezione solare adeguata.