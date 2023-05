Villetta fronte mare con giardino a 69.000 euro lungo questo litorale con spiagge dorate e fondali azzurri

Le zone di mare meno frequentate sono spesso le più economiche e anche le più belle. Soprattutto per chi lungo la costa cerca dei tratti che conservano ancora la bellezza incontaminata dei luoghi non ancora presi d’assalto dal turismo di massa. Senza l’ingorgo delle auto e degli ombrelloni. Ecco dove andare.

Ci sono in Italia località balneari gettonatissime. Molto belle ma anche molto affollate, con prezzi alti e lunghe code per accedere ai servizi. Ma se siamo alla ricerca di un altro tipo di bellezza, quello incontaminato dei posti che non hanno ancora subito l’assalto dei turisti, forse dobbiamo guardare in un’altra direzione. E andare noi a cercare la bellezza a prezzi accessibili, forse ancora per poco.

Lunghi tratti di spiaggia libera intervallati da aree attrezzate

In Puglia non c’è solo il Salento, bellissimo e gettonatissimo. La Regione di coste ne ha tante e diverse tra loro, ma tutte di straordinaria bellezza. Come la costa tarantina, che fa parte teoricamente del Salento ma è ben lontana dalla fama dei litorali leccesi o brindisini. È la costa che da Taranto si estende a Sud per circa 60 km lungo lo Ionio. Lunghi tratti di spiaggia libera di sabbia o di ciottoli, intervallati da aree attrezzate per chi in spiaggia non vuole rinunciare alle comodità. Le acque sono trasparenti, i fondali limpidi.

La costa è punteggiata di localini di ritrovo. Ristorantini di pesce, dove gustare i piatti tipici pugliesi, e poche altre attività commerciali. I borghi, bellissimi, non si trovano direttamente sul mare ma a pochi chilometri di distanza, nell’entroterra. Sulla costa ci sono le Marine, Marina di Lizzano, Marina di Pulsano, Campomarino, che è frazione di Maruggio. E poi ci sono le torri di avvistamento, testimonianze di un passato in cui ci si doveva difendere dagli attacchi via mare. La più meridionale che segna la fine dell’alta costa ionica è Torre Colimena.

Villetta fronte mare con giardino

La zona è ben collegata con le altre Regioni d’Italia grazie all’aeroporto di Taranto-Grottaglie, raggiunto anche da voli low cost. Molte delle case in vendita in questa zona si trovano nei borghi vicinissimi alla costa. Se ci si allontana di pochi chilometri dal mare i prezzi scendono sensibilmente. Come per questa villetta alla periferia di Manduria, ideale per chi ama la campagna. È una casa di 67 mq immersa nel verde di un uliveto che si estende per 5.000 mq. L’immobile è in vendita a 45.000 euro sul sito Idealista.it*.

Direttamente sulla costa, a Marina di Lizzano, a circa 900 metri dal mare è in vendita, sul sito Immobiliare.it*, una villetta di 140 mq a 69.000 euro. Dispone di due verande, una coperta e una esterna, e di un giardino privato. Inoltre è già arredata. La soluzione perfetta per una famiglia di più persone.

Molto interessante è anche un’altra offerta sullo stesso sito. Si tratta di una villetta fronte mare con giardino sempre a Marina di Lizzano. 69.000 euro per 67 mq di superficie, ma il mare è lì e lo si può vedere dal terrazzo dell’immobile. Il villino dispone di accesso per disabili e di un posto auto in un garage comune. Inoltre, ha un giardino privato.

(*n.d.r. Informazioni riportate a titolo gratuito e per informazione. Non si risponde a nessun titolo per il contenuto delle stesse.)