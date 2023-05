Rughe su collo e collana di Venere? Alcuni rimedi per attenuarle e 3 errori da evitare

Di solito quando incontriamo qualcuno guardiamo soprattutto il suo viso. Notiamo magari un bel sorriso, occhi espressivi e forse un taglio di capelli che vorremmo imitare. Si può essere anche colpiti dalla pelle liscia oppure notiamo delle rughe. Dopo una certa età compaiono anche spesso su collo e scollatura. Scopriamo cosa possiamo fare per contrastarle senza bisturi.

Il tempo trascorre allo stesso modo per tutti, caricandoci di ricordi. Purtroppo alcuni risvolti negativi riguardano il nostro aspetto. Di solito concentriamo le attenzioni sul viso o sui capelli. Dopo i 30 anni in alcuni soggetti comincia pure a farsi notare l’invecchiamento su altre parti del corpo. Mani a parte, sono collo e décolleté a presentare delle rughe. La forma è semicircolare e specialmente in primavera e in estate la loro vista può darci fastidio. Possiamo coprirci con maglioncini, sciarpe, foulard quando c’è freddo, ma con il caldo mascherarle è difficile. Un escamotage potrebbe essere indossare una bella collana.

A proposito, gli inestetismi della scollatura prendono il nome proprio di collane di Venere. Ma perché comparirebbero? È noto che con l’invecchiamento fisiologico viene meno la quantità di collagene e grasso. La pelle può apparire secca e spenta, fragile e meno tonica. Potrebbero influire anche fattori ormonali e genetici. La presenza di un seno pesante contribuirebbe inoltre al rilassamento cutaneo nella zona attorno al collo.

Rughe su collo e collana di Venere? Alcuni rimedi da provare

La nostra vita non è una clessidra, non possiamo tornare indietro e far ripartire il tempo. Possiamo però provare ad attenuare i segni dell’età in modo semplice. Meglio cominciare già da giovani, anche dopo i 30 anni.

In particolare per la scollatura e il collo cominciamo da una buona detersione. Dopo il viso, al mattino passiamo su quelle zone un dischetto di cotone con del latte detergente. Dopo picchiettiamo delicatamente un tonico. In alternativa usiamo un batuffolo inumidito e dell’olio di mandorle.

Ora vediamo quale crema applicare con un massaggio dal basso all’alto sul collo e dal centro all’esterno sul décolleté. Scegliamone una nutriente e arricchiamola con un siero. Preferiamo ingredienti come collagene e retinolo. Sarebbero utili anche quelle con acido ialuronico e vitamine.

Se si vuole ricorrere a un medico estetico, tra i trattamenti specifici si avrebbe la biostimolazione con filler a base di acido ialuronico. Tra gli altri metodi citiamo elettroporazione e radiofrequenza.

3 abitudini da evitare

L’uso di Pc, tablet, smartphone è sempre più diffuso presso varie fasce d’età. Oltre però a possibili fastidi muscolari e arrossamenti oculari, potrebbero aumentare alcune rughe. La posizione scorretta di testa e spalle infatti creerebbe o accentuerebbe segni su collo e décolleté. Cerchiamo quindi di tenere lo schermo all’altezza degli occhi.

Un altro errore sarebbe dormire a pancia in giù. Sarebbe preferibile farlo in posizione supina. Infine, pensiamo che la protezione solare serva solo in estate. È invece consigliato applicarla sul viso, collo e scollatura tutto l’anno per proteggere la pelle dai raggi UV.

Rughe su collo e collana di Venere? Alcuni rimedi sarebbero quelli elencati. Aggiungiamo che una sana alimentazione e smettere di fumare potrebbero influire sulla salute e l’aspetto della nostra pelle.