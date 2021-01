I nostri più affezionati Lettori sanno quanto la nostra Redazione sia attenta alle ricette che possano accontentare tutta la famiglia. Parlare di torte e dessert non è mai impresa semplice, perché molti pensano che una torta “spartana”, magari non si adatti a tutti i componenti della casa. Per una volta, non ce ne vogliano i più piccoli, dedichiamo una ricetta a mamma e papà, ma anche ai nonni, agli zii, insomma a tutto il mondo degli innamorati. Romantica e straordinaria la torta mocaccina che anticipa San Valentino, in un trionfo di sapori. Assaggiarla la prima volta, ci porterà poi a cucinarla per sempre.

Gli ingredienti

Utilizzeremo uno stampo da 24 cm per la nostra frolla che necessita di questi ingredienti:

130 grammi di burro;

230 grammi di farina 00;

130 grammi di zucchero;

1 uovo;

15 grammi di cacao amaro;

5 grammi di lievito per torte;

un pizzico di sale;

vanillina.

Per la farcitura della crema, invece:

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

30 grammi di zucchero;

2 tuorli;

10 grammi di farina di mais;

200 ml di latte;

vanillina;

un bicchiere di caffè;

90 ml di panna fresca per dolci;

180 grammi di cioccolato fondente;

180 grammi di cioccolato bianco;

90 ml di panna fresca per la “ganache”.

La preparazione

Romantica e straordinaria la torta mocaccina che anticipa San Valentino, con questa procedura:

prendiamo una ciotola e inseriamo il burro a pezzetti, lo zucchero, un cucchiaino di vanillina, iniziando a impastare. Aggiungiamo l’uovo, il cacao, un pizzico di sale e lievito e farina;

impastiamo fino a ottenere il classico panetto, che avvolgeremo nella pellicola e metteremo in frigo per un’oretta;

prepariamo la crema pasticcera con i tuorli, lo zucchero e la farina di mais. Contestualmente, mettiamo sul fuoco il latte e la vanillina, con dose a nostra scelta per il livello di sapore;

una volta pronta, mettiamo la crema in una terrina e copriamola con la pellicola;

scaldiamo anche panna e cioccolato, stando attenti a non fare grumi, unendo il caffè e il cioccolato;

riprendiamo la pasta frolla e stendiamola su di un piano di lavoro infarinato;

foderiamo lo stampo delle torte, bucherellando la nostra base della pasta con la forchetta;

versiamo al suo interno la crema di cioccolato e caffè, cuocendo in forno per una mezz’oretta a 180 gradi;

prepariamo la ganache di cioccolato bianco, fondendolo e unendolo alla panna. Versiamoli sulla crostata, lasciando raffreddare;

con una sac a poche, facciamo delle spirali e creiamo una raggiera a formare una ragnatela sopra la nostra torta.

Romantica e straordinaria la torta mocaccina che anticipa San Valentino, in un tripudio di sapori e colori.

Approfondimento

Il piatto economico più cucinato al mondo con questo squisito ingrediente italiano