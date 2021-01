Capita ogni tanto anche ai migliori cuochi di cercare spunto, per le proprie ricette, sul web. È la curiosità a spingerci verso piatti lontani e, magari, particolari, da preparare ai golosi di casa. Con i nostri Esperti di cucina vediamo oggi il piatto economico più cucinato al mondo con questo squisito ingrediente italiano: la soppressata. Parliamo del gateau, per dirla alla francese, piatto unico, che nasce dalla tradizione popolare contadina e trova il suo culmine nel riciclo degli avanzi. Per questo, nonostante riso, pasta e pizza gli stiano davanti nelle classifiche internazionali, è considerato il più comune. Anche per la presenza delle patate. Vediamo questa variante della nostra Redazione.

Gli ingredienti del nostro gateau

Il piatto economico più cucinato al mondo con questo squisito ingrediente italiano, ma anche con l’aggiunta della scamorza:

2 kg di patate;

200 grammi di scamorza semplice o affumicata;

4 uova;

2 etti di soppressata;

formaggio grattugiato a scelta;

15 grammi di burro;

sale e pepe;

pane grattugiato;

burro.

La preparazione

Ecco la ricetta originale francese, ma con le nostre piccole e saporite varianti:

lessiamo le patate, spelliamole e schiacciamole, inserendole in una terrina di vetro;

togliamo il budello alla soppressata e tagliamola a dadini, facendo la stessa cosa con la scamorza;

prepariamo l’impasto con le patate, il burro che avremo ammorbidito e spezzettato, le uova e il formaggio grattugiato. Dosiamo di sale e pepe;

amalgamiamo per formare un composto omogeneo, trasferendolo, se possibile, in una sac a poche da dolci, che priveremo della punta;

imburriamo una teglia e cospargiamola di uno strato di pangrattato;

deponiamo il primo strato di patate, creando, come una torta, una cornice tutto attorno;

farciamo con la soppressata e la scamorza, coprendole con un altro strato di patate, a sua volta ricoperto ancora da soppressata e scamorza, fino alla formazione del tetto, ancora di patate;

inforniamo a 180 gradi per una quindicina di minuti, al termine dei quali, passiamo al grill per i successivi e ultimi 5/6 minuti.

