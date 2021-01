La green economy farà volare il titolo SOL? Possibile rialzo del 40%

La green economy farà volare il titolo SOL? La società, infatti, è molto attiva in quello che si prospetta essere il business dell futuro: l’idrogeno. Questo gas, infatti, sarà una delle fonti di energia fondamentale per portare a compimento la cosiddetta Transizione Energetica. A questo processo verranno dedicate molte delle future risorse e, quindi, per le aziende operanti nel settore, tra le quali SOL, potrebbero esserci interessanti profitti.

Nel caso specifico di SOL la solidità finanziaria che lo contraddistingue potrebbe avere un ruolo molto importante per investire e rafforzarsi in questo settore chiave per favorire la decarbonizzazione del sistema energetico e raggiungere gli obiettivi climatici che i Paesi più industrializzati si sono posti.

Da notare che storicamente, negli ultimi cinque anni, SOL ha sempre dato ottime soddisfazione ai propri azionisti battendo sia il settore di riferimento che il mercato italiano.

La green economy farà volare il titolo SOL? Gli obiettivi del titolo secondo l’analisi grafica

Il titolo SOL (MILSOL) ha chiuso la seduta del 28 gennaio a quota 14,60 euro in rialzo dello 0,69% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

La proiezione in corso è rialzista e sta consolidando la rottura dell’importante resistenza individuata dal I obiettivo di prezzo in area 14,2 euro. Ci sono, quindi, tutti i presupposti per una continuazione del rialzo verso gli obiettivi successivi. Qualora venga raggiunta la massima estensione del rialzo in corso il titolo potrebbe guadagnare il 40% circa dai livelli attuali.

I ribassisti potrebbero prendere il sopravvento nel caso in cui ci fosse una chiusura settimanale inferiore a 14,2 euro.

Time frame mensile

La tendenza in corso è rialzista e al momento non si vedono nubi all’orizzonte. Per chi fosse già investito sul titolo si consiglia di. seguire l’evoluzione dei prezzi sul time frame settimanale in modo da essere più reattivi nel caso di ritracciamenti o inversioni di tendenza.

