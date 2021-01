Abbiamo sempre guardato al mondo patinato di Hollywood come a un mito spesso irraggiungibile. Pur rimanendo nella nostra praticità e intelligenza tipicamente italiane, non nascondiamo una certa invidia per i fisici scultorei degli uomini e le silhouettes delle donne.

Non sono unicamente le splendide ville con piscina ad attirare la nostra attenzione, ma, spesso anche le cifre incredibili spese in “plastiche” e diete. Non dimentichiamo che sono stati gli americani a inventare i vari personal trainer, personal shopper e personal stylist. Tutti paroloni che stanno a indicare la ricerca ossessiva dell’estetica, basilare per continuare sulla strada del successo. Perché i divi americani amano la dieta del super metabolismo, che si sta diffondendo così rapidamente? Vediamo assieme ai nostri esperti di cosa si tratta e le curiosità che la circondano.

Le sue caratteristiche

Questo nostro articolo non è un suggerimento sull’utilizzo di questa dieta metabolica, che, andrebbe comunque concordata con uno specialista. È una guida alla sua conoscenza e alla spiegazione del perché abbia così successo tra i Vip. Intanto, il suo vero nome, giusto per farci capire il concetto è: “Fast metabolism diet”, quindi dieta del metabolismo veloce. L’idea è proprio incentrata sulla rapidità, non solo del processo metabolico, ma anche della capacità di dimagrire. Una dieta inventata 8 anni fa dall’attuale consulente e nutrizionista dei divi: Haylie Pomroy.

Come funziona

Perché i divi americani amano la dieta del super metabolismo e come funziona? Il suo principio base è molto semplice:

velocizzare il metabolismo con la rotazione quotidiana e settimanale a tavola degli alimenti che maggiormente stimolano fegato e organi preposti alla digestione;

fare 5 pasti giornalieri: 3 principali e 2 spuntini;

schema settimanale di alimentazione basato su 3 fasi, che si alternano per 1 mese.

In 30 giorni questa dieta permetterebbe, usiamo il condizionale, di perdere tra i 5 e i 10 chili. Però, solo se associata all’intensa attività fisica quotidiana: aerobica, palestra, corsa. Solo così grassi e tossine sarebbero ko!

Attenzione all’effetto yo-yo

Quando parliamo di diete, non dimentichiamo il famoso effetto yo-yo. Interrompendo la dieta, torniamo ad accumulare peso. Ecco perché la dieta del super metabolismo piace ai divi, perché, avendo milioni da investire in personal vari, possono permettersi di investire sul proprio fisico. Da parte nostra, ricordiamo che, per stare bene con noi stessi, possiamo seguire la dieta mediterranea, fare sport o attività fisica ed evitare magari fumo e alcol.

Approfondimento

