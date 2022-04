Come avere capelli sani, lucenti e resistenti con un prodotto naturale che tutti abbiamo in casa e che utilizziamo tutti i giorni

A tutti piace prendersi cura dei propri capelli, per averli in buona salute e belli. Come avere capelli sani, lucenti e resistenti?

Tra i tanti prodotti che il mercato ci offre, per una chioma bella da sfoggiare c’è ne è uno che abbiamo tutti in casa, ed è molto economico. Lo utilizziamo per condire le pietanze, per le pulizie domestiche, per togliere la muffa dalle pareti, per sbiancare il bucato e anche per la bellezza del nostro corpo, ed in particolare dei capelli.

In questo articolo parliamo del sale marino, ottimo rigenerante dei capelli ed efficace rimedio naturale.

Per i capelli grassi

Per chi è alle prese con i capelli grassi, il sale sembra essere un ottimo esfoliante.

Questo rimedio naturale riesce ad eliminare il grasso in eccesso, se utilizzato in questo modo.

Basta versarne due o tre cucchiai nello shampoo che utilizziamo abitualmente. Poi agitare la bottiglietta e lavare i capelli come di consueto. Già dopo il primo lavaggio noteremo degli importanti risultati, perché il sale avrà assorbito il grasso in eccesso.

Le cause della forfora sono tante, ma di solito il responsabile è un lievito presente sul cuoio capelluto di ogni persona. Se questo lievito cresce troppo rapidamente, provoca desquamazione della cute e prurito.

Se abbiamo provato di tutto, ma con scarsi risultati, è possibile tentare con il sale. Infatti, protegge il cuoio capelluto dalla crescita della forfora.

Ecco cosa fare

Dividere i capelli in due grosse ciocche e versare due cucchiaini di sale sulla testa. Massaggiare delicatamente con le dita bagnate, per una decina di minuti. Procedere poi con il lavaggio dei capelli, come di consueto.

Per la crescita

Il sale è utile a stimolare la crescita dei capelli. Bisogna lavare i capelli come di consueto e massaggiarli con un pugno di sale, per una quindicina di minuti.

Sciacquare i capelli e ripetere questo trattamento due volte a settimana, per due mesi.

Si raccomanda di non eccedere con i trattamenti col sale, ma di utilizzarli solo sporadicamente, onde evitare di seccare troppo la pelle.

