Concedersi un dolce può fare bene allo spirito. Tuttavia, a volte rinunciamo a questi piaceri per paura di ingrassare. Fortunatamente, ci sono molti modi per realizzare dessert in versione light e poterli quindi gustare senza troppi sensi di colpa.

Oggi vogliamo preparare una deliziosa torta al limone ma senza utilizzare né olio né burro. Farlo è possibile perché sostituiremo questi 2 ingredienti con un altro prodotto cremoso molto utilizzato in cucina.

Il limone possiede un profumo straordinario e con esso possiamo realizzare moltissime preparazioni, sia dolci, sia salate. Possiamo preparare una cremosa cheesecake oppure deliziosi biscotti friabili perfetti per una pausa.

Probabilmente ognuno di noi ha in dispensa dei limoni, perché questo frutto è estremamente utile anche per le faccende domestiche e la pulizia degli ambienti.

Ecco perché chi ama il profumo e il sapore inconfondibile del limone non potrà resistere a questa torta sublime davvero molto semplice da preparare.

Ingredienti

225 g di farina 00;

112 ml di succo di limone;

125 g di ricotta;

125 g di yogurt al limone;

scorza di limone;

3 uova;

120 g di zucchero;

1 bustina di lievito vanigliato;

un pizzico di sale.

Per preparare questa soffice e profumata torta al limone non servono né burro né olio ma uno straordinario ingrediente cremoso

Per iniziare, rompiamo le uova separando i tuorli dagli albumi in due recipienti distinti. Aggiungiamo un pizzico di sale agli albumi e montiamoli a neve. Lasciamoli riposare nel frigorifero finché non dovremo utilizzarli. A questo punto, lavoriamo con le fruste elettriche i tuorli con lo zucchero per qualche minuto in modo che diventino chiari, gonfi e spumosi.

Aggiungiamo lo yogurt al limone, la ricotta e amalgamiamo il tutto fino a quando gli ingredienti saranno omogenei tra loro. Adesso, grattugiamo la scorza di un limone non trattato e teniamola da parte. Spremiamo il succo dei limoni fino ad ottenere la quantità giusta e uniamola al composto.

Nel frattempo, preriscaldiamo il forno statico a 180 gradi e aspettiamo che raggiunga la temperatura desiderata. Intanto, setacciamo la farina e il lievito ed uniamoli in più riprese al composto in modo da evitare la formazione di grumi. Aggiungiamo la scorza e infine incorporiamo gli albumi poco alla volta. Per farlo, pratichiamo movimenti delicati dal basso verso l’alto usando una spatola.

Ungiamo ed infariniamo una teglia con cerniera. Versiamo il composto della torta al suo interno ed inforniamola. Dopo circa 35 minuti la torta dovrebbe essere pronta, ma controlliamo con uno stecchino l’avanzamento della cottura.

Consigli

Basta davvero poco per preparare questa soffice e profumata torta. Possiamo guarnirla con lo zucchero a velo, oppure con qualche fettina di limone caramellata. Mentre la torta cuoce, versiamo in padella dello zucchero e il succo di un’arancia.

Mescoliamo per bene e quando inizierà a bollire, aggiungiamo le fette di limone non trattato e facciamole caramellare da entrambi i lati. Una volta sfornata la torta, potremo guarnirla con le fette di limone caramellate.

Approfondimento

Sta spopolando questa profumatissima crema al limone senza uova pronta in 5 minuti, consigliatissima