Molti di noi cercano di fare attenzione alla linea. Tenersi in forma è molto importante per mantenersi in salute, ma anche per stare bene con sé stessi.

Tuttavia, mangiare resta uno dei più grandi piaceri della vita e rinunciare sempre a ciò che ci piace può essere difficile.

In particolare, i dolci sono ciò che più evitiamo di mangiare per cercare di non mettere su peso. Ciononostante, se facciamo attenzione agli ingredienti che utilizziamo possiamo concederci qualche piccolo peccato di gola.

Ad esempio, se prepariamo una torta senza burro e zucchero potremmo mangiarla senza troppi rimorsi. Oggi vogliamo suggerire la ricetta di una torta super veloce da realizzare e con pochissimi ingredienti.

Per farla sostituiremo il burro con l’olio, in modo da renderla più light. Inoltre, la prepareremo anche senza usare lo zucchero. Il risultato sarà una torta morbida e cremosa che siamo certi piacerà sia ai grandi che ai piccini. Dunque, vediamo subito tutti i passaggi.

Ingredienti

250 g di farina 00;

125 g di ricotta;

125 g di yogurt bianco;

75 g di stevia;

60 ml di latte;

20 ml di olio di semi;

2 uova;

1 bustina di lievito vanigliato.

Come fare una torta cremosa senza burro e zucchero in soli 10 minuti e concedersi una golosità senza sensi di colpa

Per preparare questa torta, iniziamo preriscaldando il forno a 180 gradi in modalità statica. Prendiamo una teglia con cerniera, imburriamola ed infariniamola. Intanto, in un recipiente rompiamo le uova e lavoriamole per qualche minuto con le fruste elettriche fino a che risulteranno gonfie e spumose.

A questo punto aggiungiamo il latte a filo e lavoriamo il tutto sempre usando le fruste. Dopodiché, aggiungiamo anche lo yogurt bianco, la ricotta e l’olio di semi. Quando il composto sarà liscio e privo di grumi, aggiungiamo poco alla volta anche la farina e il lievito vanigliato setacciati e poi la stevia.

Il composto dovrebbe essere cremoso e fluido. A questo punto, dovremo soltanto trasferirlo nella teglia precedentemente imburrata ed infarinata. Livelliamola per bene con un cucchiaio ed inforniamo la torta che dovrà cuocere per circa mezz’ora.

Consigli

Abbiamo visto come fare una torta cremosa senza burro, in modo davvero veloce e usando pochi ingredienti. Consigliamo di lasciarla riposare per 10 minuti a forno spento prima di estrarla dal forno.

Per realizzarla, abbiamo deciso di usare la stevia che è un comune dolcificante naturale. In alternativa, possiamo scegliere di utilizzare altri ingredienti naturali per ridurre il consumo di zucchero, come ad esempio il succo di mela.

