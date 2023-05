Riuscirà Federica Pellegrini a giocarsi il titolo di Pechino Express? Tutte le novità sulle sue condizioni

Serata finale di Pechino Express giovedì prossimo. Un evento importante per tutti gli appassionati del reality trasmesso da Sky. La Divina, in coppia con il marito Matteo Giunta, si è infortunata alla caviglia in semifinale. Riuscirà a competere o alzerà bandiera bianca? Scopriamolo insieme.

Nella vita di un atleta di grande livello quanto contano la fortuna o la sfortuna? C’è chi sostiene che non esista, chi, al contrario, pensa che sia determinante, soprattutto in prossimità dei grandi eventi. Gli infortuni, infatti, sono il nemico principale di ogni sportivo. Talvolta si possono prevenire, altre volte sono fortuiti e, dunque, attribuibili solamente alla malasorte. Pensiamo ai traumatici, per esempio, come uno scontro di gioco o una caduta non causata da una propria distrazione.

Federica Pellegrini, nella sua lunga e straordinaria carriera, non ha mai dovuto far fronte a infortuni fisici gravi. Difficile, in una specialità come il nuoto, è vero, ma non è neppure così scontato. A volte può bastare un raffreddore, un po’ di influenza e gli effetti sono molto simili a quelli che si possono avere negli sport di contatto. Ovvero, far perdere l’abbrivio in coincidenza di un momento importante o, nel peggiore dei casi, impedire di parteciparvi.

Cosa è successo a Federica Pellegrini

Questo potrebbe accadere alla Divina, vittima di una distorsione alla caviglia durante la semifinale di Pechino Express, il seguitissimo reality in onda su Sky. Federica è inciampata durante la prova del Bamboo Train, mettendo male a terra il piede destro. La caviglia ha subìto un movimento innaturale, provocando subito un forte dolore.

Subito soccorsa, anche se non da Matteo, con il quale, peraltro, si è molto lamentata per questo, la Pellegrini è risalita sull’ancestrale mezzo di trasporto, toccandosi l’arto dolorante, ma con l’assoluta convinzione di voler ripartire, nonostante il dolore.

Riuscirà Federica Pellegrini a giocarsi il titolo di Pechino Express e partecipare alla finale in programma giovedì?

La puntata si è chiusa lasciando un grande interrogativo a tutti i fan della Divina. Sarà in grado di competere in vista della finale di giovedì? Saranno quattro le coppie che si giocheranno il titolo: “I Siculi”, ovvero Salvatore “Totò” Schillaci e Barbara Lombardo, “Gli italo americani” Joe Bastianich e Andrea Belfiore, “Le mediterranee” Carolina Stramare e Barbara Prezia e, appunto, “I Novelli Sposi”, ovvero Matteo e Federica. Peraltro, questi ultimi sono i grandi favoriti dall’inizio del reality e sarebbe davvero una beffa se si dovessero ritirare proprio prima della serata decisiva. Tuttavia, conoscendo la tempra di Federica e il modo in cui si è chiusa la puntata scorsa, siamo quasi certi che saranno al via dell’atto finale.

Da buona donna di spettacolo qual è anche stata, Federica non darà certezze fino all’ultimo, ma la grande agonista che è in lei farà in modo di recuperare in fretta dall’infortunio e presentarsi al meglio per portare a casa il titolo. Quindi, alla domanda se riuscirà Federica Pellegrini a giocarsi il titolo di Pechino Express, la risposta che sentiamo di darci è assolutamente sì. Probabilmente con una fasciatura molto stretta o con delle dosi di antidolorifico, ma giovedì la Divina farà di tutto per aggiungere anche questo titolo extra sportivo alla sua già straordinaria bacheca.