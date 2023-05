Tutti i trucchi per essere elegante come Kate Middleton-foto da wikipedia

Tempo di incoronazione di Carlo, tempo di royal family: quante volte siamo rimaste ammirate davanti alla classe innata di Kate Middleton? Qui tutti i trucchi per essere elegante e apparire principesca.

Alcuni consigli

La prima regola per essere eleganti è vestirsi in base al proprio fisico, esaltandone i pregi. Importante è anche utilizzare pochi gioielli ma di valore, prediligendo la qualità alla quantità. La regola d’oro è: “less is more” (“il meno vale di più”), come sosteneva Coco Chanel. Lo stesso vale per gli outfit: meglio pochi capi ma con tessuti di migliore qualità, che tanti acquisti di scarso valore.

Via libera al nero: non c’è niente di meglio di un look total black per risultare estremamente di classe, basti pensare allo stile chic di Audrey Hepburn in Colazione da Tiffany o all’iconica Rita Hayworth in Gilda. Un altro consiglio è imparare a utilizzare la taglia giusta e adattare lo stile alla propria età, perché è fondamentale avere un atteggiamento realistico verso il proprio corpo, cercando un modello che più si adatti a varie esigenze e silhouette. Se si scelgono degli orecchini o una collana piuttosto impegnativi, bisogna evitare di abbinarci altri gioielli “pesanti”.

Tutti i trucchi per essere elegante come Kate Middleton e non apparire sciatta e in disordine

Stessa regola per il make-up: se si opta per un trucco occhi intenso, è meglio lasciare le labbra color nude; viceversa, se si utilizza un rossetto rosso è meglio cercare di enfatizzare meno lo sguardo per un maggior equilibrio. Un’altra tip è interessarsi all’armocromia: in questo modo saprai quali colori esaltano il tuo incarnato e che colore di capelli ti dona maggiormente.

È meglio indossare di base colori classici e tono su tono: dal bianco, al nude, al tortora, al blu scuro e al sopracitato nero. A tal proposito, un paio di scarpe nude sono un accessorio di insostituibile eleganza che esalterà moltissimo le gambe, richiamando il colore della pelle e allungandole otticamente. Infine, via libera a una manicure curata e non pacchiana: bandite unghie troppo lunghe, disegnini o sfumature sgargianti. Consigliate invece unghie dal colore rosa, bianco perlato o dall’intramontabile rosso/bordeaux, in tutte le sue sfumature.

Gli omaggi di Kate Middleton a Elisabetta e Lady Diana

Il 6 maggio 2023, data dell’incoronazione di re Carlo, Kate Middleton si è presentata con una tiara d’argento e un magnifico vestito color avorio di Alexander McQueen. Per l’evento, ha abbinato due accessori davvero unici: una collana appartenuta a Elisabetta e un paio di orecchini di Lady Diana. Gli orecchini di perla a goccia incastonati di diamanti (un creazione firmata Collingwood), tra i preferiti di Lady D, furono avvistati poco prima dell’incidente che ne causò la morte. Invece la collana di Elisabetta II, la George VI Festoon Necklace, è composta da ben 105 diamanti. Realizzato da Garrad nel 1950, fu un prezioso regalo di re Giorgio VI alla futura regina.