Costantino della Gherardesca: tutto sul presentatore di Pechino Express molto dandy. Dalle fobie alla carriera

Se stai seguendo le avventure di Pechino Express, sicuramente sarai curioso di sapere qualcosa di più sulla vita del simpaticissimo presentatore Costantino della Gherardesca. Leggi questo articolo per scoprire tutto quel che che vuoi sapere sul suo conto!

In queste settimane va in onda Pechino Express, il reality più avventuroso che da anni riscuote grande successo. 9 coppie di (più o meno) famosi si sfidano attraversando affascinanti Paesi del Sud-est asiatico, viaggiando solo in autostop ed avendo a disposizione il corrispettivo di 1 solo euro al giorno. Per dormire devono chiedere ospitalità agli abitanti del luogo .

Dalla seconda edizione del programma, il presentatore è sempre Costantino della Gherardesca che, alla prima edizione, partecipò come concorrente in coppia con il nipote Barù (all’anagrafe Gherardo Gaetani dell’Aquila d’Aragona). Costantino è un personaggio molto piacevole e amato dal grande pubblico soprattutto per il suo particolare umorismo, talvolta pungente ma mai volgare né offensivo. Andiamo a scoprire qualcosa sul suo conto.

Costantino della Gherardesca: tutto sul presentatore di Pechino Express

Come il nome stesso fa intuire, Costantino Della Gherardesca Verecondi Scortecci ha nobili origini da parte di madre. Nasce il 29 gennaio del 1977 a Roma, da Alvin Verecondi Scortecci e Costanza Della Gherardesca. Uno degli antenati della madre è il Conte Ugolino, proprio quel conte che Dante citò nella Divina Commedia.

Gli esordi e la carriera

Oggi Costantino della Gherardesca è un noto conduttore televisivo e radiofonico, oltre che opinionista. Il suo debutto in TV risale al 2001, con Piero Chiambretti. Nel 2011 è uno degli opinionisti di Xtra Factor e poi, l’anno seguente, partecipa – come prima accennato – un concorrente di Pechino Express.

Da lì parte il suo successo. Oltre a condurre il reality che gli ha dato la fama, Costantino conduce anche “Boss in incognito” su Rai 2 e, nel frattempo, lavora anche a programmi di RealTime come “Hair – sfida all’ultimo taglio” e “Best in town – il migliore in città”. Successivamente conduce anche “Le spose di Costantino” e “Apri e Vinci” con Gabriele Corsi. Nel 2020 partecipa come concorrente a “Ballando con le Stelle 2020” e nel 2021 è uno dei giudici de “Il Cantante Mascherato”. Infine, nel 2022, per Sky è impegnato con il format “Quattro matrimoni”.

Un’infanzia difficile tra traumi e malattie

Nonostante l’attuale successo, Costantino della Gherardesca non ha vissuto una giovinezza serena. Fin da bambino soffre infatti di agorafobia. A 14 anni, viene poi mandato in un collegio in Inghilterra, dove cerca di reprimere la sua omosessualità. Proprio in questo periodo, cade nel tunnel di alcol e droghe, spirale autodistruttiva da cui riuscirà ad uscire alcuni anni dopo. In varie interviste ha anche ammesso di aver avuto anche problemi col cibo, tanto da esser stato ricoverato in varie strutture ospedaliere.

Vita privata

Costantino della Gherardesca: tutto sul presentatore di Pechino Express. Proseguiamo il nostro approfondimento andando a scoprire alcuni lati della vita privata del presentatore e alcune bizzarre curiosità su di lui.

In un’intervista, Costantino ha dichiarato di aver capito di essere gay a 15 anni, ma di aver avuto comunque varie esperienze anche con delle donne. Attualmente dovrebbe essere single. Non crede nella monogamia ma, desidera in futuro avere un bambino.

È un fan del cinema russo e, per lavarsi, utilizza saponette ayurvediche indiane.