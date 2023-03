Federica Pellegrini grande protagonista a Pechino Express: ecco quanto guadagna la Divina

Federica Pellegrini è stata una delle più grandi atlete della storia dello sport italiano. Ha vinto titoli europei, mondiali e olimpici, è stata sulla breccia per quasi 20 anni. Rarissimo in una disciplina come il nuoto, nel quale il ricambio ad alto livello è piuttosto rapido. Ha fatto parlare di sé per le sue cadute, i suoi ritorni, le sue storie extra sportive, con i suoi chiacchierati amori. Oggi è una donna felicemente sposata che con il marito, Matteo Giunta, ha deciso di intraprendere l’avventura di Pechino Express. Quanto le farà guadagnare? Andiamo a scoprirlo.

La Divina, un soprannome coniato diversi anni fa e che l’ha accompagnata per tutta la carriera. Per la sua classe, la sua bellezza, la sua eleganza in acqua; ma anche per i suoi capricci, i suoi flirt, la sua aura di donna irraggiungibile, a contrasto con la sua fragilità. Insomma, Federica Pellegrini è un’icona dello sport mondiale, prima ancora che essere una delle più grandi atlete italiane di ogni tempo.

Chi è Federica Pellegrini

Nata nel 1988 a Mirano, la sua parabola agonistica inizia prestissimo. A 15 anni, nel 2003, è già staffettista ai Mondiali di Barcellona, mentre l’anno successivo, alle Olimpiadi di Atene, conquista la medaglia d’argento nei 200 stile libero. Un grande successo per molti, ma per lei, appena sedicenne, una piccola delusione, perché avrebbe voluto l’oro, sfuggitole soltanto perché non si era accorta, per inesperienza, della rumena Potec in ottava corsia.

Da lì è partita la sua corsa verso tutti i titoli possibili. Medaglie europee, mondiali e olimpiche. Record del Mondo a ripetizione. Grandi imprese, come quelle dei Mondiali di Roma 2009, e cadute fragorose, come le Olimpiadi di Londra e di Rio de Janeiro. I cambi di allenatore, la perdita dell’amato coach Castagnetti, l’unione con Matteo Giunta, diventato prima suo allenatore e poi compagno di vita.

Federica Pellegrini: ecco quanto guadagna una delle grandi protagoniste di Pechino Express

E poi la moda, la pubblicità, la televisione, le riviste patinate. Tutti a ricercare la Divina, protagonista del successo di Italia’s Got Talent e oggi tra i volti più famosi di Pechino Express. Il reality show a coppie, in onda su Sky e Now TV, in cui partecipa con il marito Matteo Giunta. Un viaggio ricco di sorprese, prove di abilità e sopravvivenza che quest’anno attraverserà i territori di India, Malesia e Cambogia.

Il montepremi di ogni singola puntata, 5.000 euro, verrà devoluto in beneficenza a delle associazioni locali. Però, le nove coppie protagoniste percepiranno un cachet. A quanto ammonta? Non ci sono cifre ufficiali, ma è presumibile che Federica percepisca un compenso che si aggira intorno ai 10mila euro a settimana. Così come è presumibile che ne abbia anche ricevuto uno d’ingresso.

Tra sponsor e premi, ha guadagnato, nel corso della sua quasi ventennale carriera, cifre a 7 zeri. Si stima che, al culmine dell’attività, riuscisse a portare a casa somme degne di un calciatore di buon livello, decisamente superiori ai 3 milioni di euro. Oggi i guadagni sono diminuiti, ma non è detto che in futuro, grazie alla televisione e, perché no, al cinema, non possa tornare a guadagnare quelle cifre. Federica Pellegrini grande protagonista a Pechino Express: una Divina dal conto in banca principesco.