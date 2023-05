Esistono accessori che non hanno stagione, ma fanno tendenza tutto l’anno. La ciliegina sulla torta per completare ogni outfit, questo accessorio è molto amato. Tra le donne del mondo dello spettacolo che decidono di sfoggiarlo c’è anche Cecilia Rodriguez. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

Esiste un accessorio che fa tendenza tutto l’anno, senza legarsi ad una stagione in particolare. Pratico e versatile, completa ogni outfit. Sportivo ma anche classico si adatta ad ogni stile, arricchendolo. Anche Cecilia Rodriguez, sempre al passo con la moda, lo indossa. Vediamo di cosa si tratta.

Il suo rapporto con la moda

La bellezza è un fatto di famiglia, Cecilia infatti è la sorella minore di Belen Rodriguez. La showgirl ha avuto modo di farsi conoscere meglio durante una vecchia edizione del GF VIP. Proprio durante il reality Cecilia ha conosciuto il suo attuale compagno, Ignazio Moser. Nonostante l’aspetto avvenente, la Rodriguez si è dimostrata semplice e gentile nei modi. La sua fisicità le permette di indossare qualsiasi cosa e di posare per campagne pubblicitarie di abbigliamento ed intimo. Dal profilo instagram si può comprendere il suo rapporto con la moda. Attenta ai dettagli ha un animo creativo. Insieme alla sorella Belen, Cecilia Rodriguez ha ideato infatti una linea di costumi da bagno. Dunque oltre a sponsorizzare grandi marchi della moda, Cecilia è anche imprenditrice di se stessa.

Pratico e versatile, completa ogni outfit: ecco l’accessorio a cui non può rinunciare Cecilia Rodriguez

Tra gli accessori moda a cui non può rinunciare Cecilia Rodriguez c’è il cappello. Che sia inverno o estate, la showgirl ha sempre da abbinare un cappello ai suoi outfit. Durante la stagione fredda veste un abbigliamento casual ed abbina un cappello scamosciato modello borsalino. In versione sportiva invece si mostra con uno zuccotto di lana. Di recente con l’arrivo della primavera ha optato per modelli e tessuti diversi. Colori chiari e fantasie floreali, la scelta degli abiti cambia. Nelle ultime foto postate su instagram, Cecilia Rodriguez indossa un abito color sabbia lungo con scollatura. A completare l’outfit la Rodriguez abbina un cappello modello panama, tinta unita e di colore bianco. Ed ancora lo stesso modello, però color cammello indossato con stivali alti scamosciati dello stesso colore.

Un altro cappello tipicamente estivo è quello modello pescatore. Cecilia si mostra in piscina, con un costume chiaro fantasia floreale e un cappello lilla. Ma non solo questo. Amante dei cappelli, non certo rinunciare alla paglietta. In piena estate la showgirl posta una foto in compagnia del suo compagno Ignazio Moser. Occhiali da sole, vestito nero e paglietta. Ed ancora in spiaggia, con un costume sempre di colore nero e cappello. Un accessorio davvero versatile, che Cecilia declina in tutti gli stili. Spesso sottovalutato, il cappello invece rende più curato il nostro look. Un piccolo dettaglio che fa la differenza, come ci insegna Cecilia Rodriguez.