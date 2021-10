Prima del blocco turistico della Pandemia, gli italiani stavano riscoprendo il piacere dei viaggi autunnali. Sia per la possibilità di trasferirsi in paesi vicini ancora caldi, come la Spagna, l’Egitto o la Tunisia, giusto per fare qualche esempio. Sia per approfittarne nella visita di molti siti del nostro paese, che complice il bel tempo, erano ancora assolutamente piacevoli da visitare. Adesso che finalmente stiamo tornando quasi alla normalità, riaprono anche tutti i centri termali. Mete di benessere e relax non solo per gli anziani, ma anche per giovani coppie con bambini e famiglie di mezza età.

Tanti però ancora si fanno spaventare dai prezzi di alcune strutture, rinunciando alla salute di questo tipo di vacanza. Non solo, ma molti dimenticano che l’Italia è uno dei paesi al Mondo con le terme più belle. Le località termali non sono mai state così vantaggiose grazie a questi 2 semplici trucchi. Lo vedremo in questo articolo dei nostri Esperti.

Tramite i supermercati

Può sembrare davvero incredibile, eppure moltissime strutture alberghiere e termali del nostro Paese si convenzionano con i supermercati. È facile trovare dei volantini informativi e pubblicitari nelle casse e all’ingresso dei locali commerciali. Ma, se non abitiamo vicino alle catene commerciali convenzionate, ricordiamo che Internet ci viene incontro.

Digitando, infatti il nome della catena di supermercati, assieme alla parola “viaggi”, avremo molte scelte. Prenotare in questo modo ci consentirebbe di risparmiare molto spesso fino al 30% sulle nostre vacanze termali. Attenzione, però che non tutti gli alberghi consentono di prenotare tutto l’anno. Per evitare cattive sorprese, controlliamo subito i periodi a cui siamo interessati. Spesso, infatti non c’è la disponibilità di camere nelle principali festività.

Un altro modo per approfittare delle offerte dei siti termali è quello di consultare i maggiori siti di prenotazioni online. Possibilmente con molto anticipo, avremmo la possibilità di usufruire non solo degli sconti, ma anche di eventuali notti in omaggio. Non solo sulla prenotazione stessa, ma anche su quelle successive.

Molte strutture, prenotando in netto anticipo, potrebbero anche offrirci la colazione gratuita. Per non incorrere in spiacevoli sorprese, ricordiamoci sempre di consultare le valutazioni più recenti dei visitatori, ma anche la distanza dal centro della struttura. Una delle disavventure meno amate da chi prenota è proprio quella di trovarsi magari in una struttura isolata e troppo lontana dal centro.

