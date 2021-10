Il freddo è arrivato e quindi è giunto il momento di armarsi del cappotto giusto. Le tipologie di cappotto sono veramente tante, e partono dal classico fino ad arrivare a quello più particolare. Ma con il freddo che arriva è impossibile fare a meno di questo cappotto alla moda che ci tiene al caldo. L’obiettivo infatti è quello di essere coperti dal freddo, ma di essere anche alla moda indossando un bel cappotto che faccia la sua bella figura.

Le tipologie di cappotti tra passato e presente

Per noi possono essere dei semplici cappotti, ma in realtà ogni tipologia di cappotto ha una storia dietro e un nome ben preciso. Ad esempio il cappotto classico, quello monopetto, si chiama Chesterfield. Il nome deriva dal Conte di Chesterfield, che fu il primo ad indossarlo nell’Ottocento ed è uno dei cappotti più usati nella storia: con linea sottile, revers medi, due tasche orizzontali tagliate e spacco dietro.

Altro grande classico è il Trench, usatissimo nella stagione autunnale. Tutti abbiamo in mente l’impermeabile di Burberry e in realtà c’è un motivo se per tutti il trench è di Burberry. Questo perché il trench fu creato nel 1901, quando il Ministero della Guerra inglese chiese all’azienda Burberry di creare un capo che era a metà tra un cappotto militare e un impermeabile d’ordinanza.

Poi c’è il Peacoat, o caban. Cappotto che avevamo già visto perché tornato di moda. Questo è il cappotto del marinaio indossato dalla gente di mare in panno blu molto pesante. Ma i cappotti sono ancora tantissimi. Ad esempio c’è il Loden, che prende il nome dal tessuto realizzato nel Tirolo. Questo è il tipico cappotto della borghesia anni 60/70, quello verde abete che si vede spesso nei film o che forse i nostri nonni hanno nell’armadio. Oppure abbiamo il modello Ulster, che è il cappotto lunghissimo, o il Montgomery.

Con il freddo che arriva è impossibile fare a meno di questo cappotto alla moda

Con il gran freddo dobbiamo aggiungere anche questo cappotto super alla moda. Parliamo del modello Havelock. Il suo nome deriva dal Generale britannico Henry Havelock ed è un bel cappotto lungo e ampio. Dato che è pensato per il grande freddo, sopra ha cucita una mantellina, che si chiama pellegrina, la quale arriva fino al gomito. Era un vero classico nell’età vittoriana, solitamente in loden, usato per le occasioni importanti. Non è un cappotto che possiamo definire casual.

Approfondimento

I 4 capi invernali da avere per proteggerci dal freddo che stanno letteralmente facendo impazzire tutte