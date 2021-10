Il primo mese di autunno volge quasi al termine e le giornate iniziano a diventare sempre più piovose. Ricorre l’esigenza di trovare un paio di scarpe comode e capaci di far affrontare la pioggia a chi le indossa senza troppi problemi. In questi casi gli stivali rappresentano una calzatura perfettamente in grado di fondere praticità ed estetica.

Fortunatamente, ritornano di moda questi stivali spartani e grintosi che hanno spopolato nell’anno 2020 e cavalcheranno i prossimi mesi del 2021. Si tratta di un modello d’ispirazione militare e perfetto per donne che amano attirare l’attenzione. Già di tendenza lo scorso anno, questi stivaletti sembrerebbero la vera moda di quest’anno che varrebbe la pena seguire.

INVESTI NEL MERCATO IMMOBILIARE CON UN RENDIMENTO DEL 13,13%

Puoi partire da soli 500 euro! SCOPRI DI PIÙ

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0 è lo Smartwatch migliore del 2021: il tuo mondo a portata di polso SCOPRI IL PREZZO

Il look d’ispirazione militare è per donne audaci che vogliono fare la differenza

Chi pensa che un look army sia troppo mascolino e che nasconda sensualità e femminilità sbaglia di grosso. Si tratta semplicemente d’indossare uno o due capi d’ispirazione militare e abbinare capi estremamente femminili, come abiti o gonne. Per ogni fisico esiste una gonna perfetta in grado di valorizzarlo e i Combat Boots sapranno dare grinta a un look già tanto femminile.

I Combat Boots sono stivali solitamente scuri, alti fino alla caviglia, ma piuttosto aderenti sulla gamba. Hanno lacci, oppure bottoni o anche qualche zip e una suola che qualcuno definirebbe “a carrarmato” o semplicemente platform. Anche Brand come Prada o Valentino ne hanno voluto il ritorno e li hanno riproposti nelle loro collezioni. Di certo i Combat Boots sono un modello da avere per l’autunno inverno 2021 e da abbinare in tutti questi modi incredibili.

Ritornano di moda questi stivali spartani e grintosi che hanno spopolato nell’anno 2020

I Combat Boots regalano un bel po’ di centimetri di altezza, sfinano la caviglia e fanno sembrare chi li indossa un vero combattente. Uno dei migliori modi per abbinarli è indossarli a contrasto con un abito romantico, magari in tinte estremamente femminili come il corallo o il magenta.

Gli stivali sono però bellissimi anche con un pantaloncino e delle calze velate nere a fantasia. In abbinamento basterà indossare una camicia over e uno di questi 5 maglioni su cui investire per il prossimo inverno e che fanno impazzire tutte.

La differenza rispetto ai classici anfibi è la suola rialzata, tipicamente in gomma e super chunky. Per non sbagliare il consiglio è di guardare anche alla suola rinforzata e appena rialzata.