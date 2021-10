La casa ha bisogno sempre delle giuste attenzioni per essere mantenuta pulita e in ordine, indipendentemente dalle sue dimensioni. Infatti, per quanto diverse tra loro, ogni abitazione è accomunata dallo stesso terribile problema: gli accumuli di polvere. Questa potrebbe formarsi in casa a causa di alcune piccole ingenuità che, se evitate, potrebbero davvero rivoluzionare lo stato di igiene di casa nostra. Nel corso della lettura scopriremo che è possibile arginare questo fastidioso problema domestico applicando qualche accorgimento. Dunque, ecco come evitare gli imperdonabili errori che riempiono la casa di polvere più una facile soluzione.

Aria in casa

Cominciamo prima di tutto dalle finestre. Queste sono la prima porta d’ingresso per la polvere di casa e, pertanto, dovremo aprirle sapientemente e nel modo giusto. L’aria di casa deve essere necessariamente cambiata ogni giorno ma saranno sufficienti 10 minuti la mattina e 10 la sera se non vogliamo ritrovarci coperti di polvere. Aprendo le finestre nei tempi giusti avremo modo di arieggiare le stanze evitando la polvere esterna.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0 è lo Smartwatch migliore del 2021: il tuo mondo a portata di polso SCOPRI IL PREZZO

Il problema dell’accumulo

Se cambiare aria agli ambienti non è evitabile, renderli più sgombri dalle inutili cianfrusaglie è assolutamente indispensabile. Infatti i vecchi oggetti, specialmente quelli in tessuto, come vecchie poltrone, cuscini e tappeti, sono perfetti depositi di polvere e rifugio ideale di acari. Stesso discorso vale per vecchi peluche e bambole che sono il ricettacolo perfetto di polveri, acari e batteri. È quindi indispensabile fare a meno del superfluo cercando di fare ordine in casa, evitando la formazione di polvere ed agevolando la pulizia.

C’è a chi piace e a chi no

Alcuni ne vanno matti, altri non possono sopportare di vederne neanche una striscia. I fogli di carta da parati, che piacciano o meno, catturano perfettamente la polvere tenendola intrappolata in casa. Se ne abbiamo qualche parete coperta, pertanto, o sceglieremo di eliminarla o altrimenti dovrà essere lavata spesso con cura e attenzione con aspirapolvere e prodotti specifici.

Attenzione agli elettrodomestici

Pochi valutano questi componenti della casa che molto spesso accumulano dita di polvere in pochi giorni senza un’apparente ragione. Eppure la ragione c’è, ossia che gli elettrodomestici, come la TV, rimanendo costantemente attaccati alle prese elettriche genererebbero energia statica che attira la polvere. È pertanto indispensabile pulire con maggior frequenza questi oggetti utilizzando panni specifici.

Ecco come evitare gli imperdonabili errori che riempiono la casa di polvere più una facile soluzione

L’ultimo errore che potremmo commettere, infatti, è quello di utilizzare materiali ed oggetti non indicati alla pulizia. Molti utilizzano semplici panni in cotone e spolverini che faranno sembrare la casa pulita solo in apparenza.

Panni e spolverini non adeguati sposteranno semplicemente la polvere da un posto all’altro senza eliminarla realmente e continuando a farla girare per casa.

È dunque indispensabile un panno in microfibra che sarà un eccellente strumento di pulizia dato che non sposta la polvere ma la trattiene e cattura.

Approfondimento

Addio a cimici e tarme grazie a questo olio fenomenale che le farà sparire da casa