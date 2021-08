Questo vestito dal gusto parigino ha già fatto breccia nel cuore di molte donne, probabilmente perché riporta alla mente la bellissima moda del passato. Lo stile è quello tipico degli anni ’60, in una perfetta fusione tra casual e bon ton. Stiamo parlando dell’abito in stampa Vichy, un famoso Pattern francese che non tramonta praticamente mai. Fu Brigitte Bardot la paladina di questo stile, che riuscì a far diventare questa stampa una vera perla di stile. Oggi è possibile assistere a un suo ritorno tra le tendenze del 2021, anche perché ne esistono delle interpretazioni davvero interessanti.

Ma perché il vestito in stampa Vichy è l’abito romantico da scegliere e indossare per un look femminile e dal sapore provenzale? Molto probabilmente perché al momento è l’alternativa più bon ton e contemporaneamente chic che esiste nella moda. Le Esperte di Beauty svelano perché avere almeno un paio di questi abiti in armadio e come indossarli al meglio.

Che cos’è la stampa Vichy e cosa la rende una particolare scelta di stile

I micro quadretti che si ripetono su tutta la lunghezza dell’abito rappresentano una scelta di stile ben definita. Oggi questa stampa sposa perfettamente alcuni trend del momento come gli “occhiali a gatto” o il famoso ritorno di questa iconica borsa vintage.

Suggeriamo di scegliere abiti in questa fantasia, puntando su colori come lavanda, pervinca e l’immancabile bianco e nero. Sarà fondamentale scegliere modelli stretti in vita per non rischiare che l’illusione ottica creata dalla stampa possa allargare la figura. Sulla scelta delle scarpe da abbinare esistono 2 possibilità: la classica sneakers chunky oppure il sandalo imbottito e trapuntato.

È questo l’abito romantico da scegliere e indossare per un look femminile e dal sapore provenzale

Per chi proprio vuole un’alternativa più comoda all’abito suggeriamo di scegliere un pratico completo di maglia e pantalone in combinato. Questi tessuti sono freschi e perfetti anche per una camminata estiva sul lungomare. La lunghezza del pantalone alla caviglia e la gamba non eccessivamente stretta sono il punto di forza di questo pantalone.

Nulla vieta di fare solo piccoli richiami a questa fantasia, magari negli accessori. Un cappello a secchiello, foulard o borse in stampa Vichy sono il modo migliore di sfoggiare questa tendenza senza esagerare.

È da considerare anche l’abbinamento tra un pantalone da completo morbido in Vichy una normale T-Shirt bianca da abbinare a semplici sneakers dello stesso colore.