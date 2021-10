È capitato sicuramente a molti di scegliere un indumento particolare dal guardaroba, magari per un’occasione importante, per scoprire con disappunto che è sgualcito, pieno di grinze. Ma se non abbiamo tempo o voglia di stirare, niente panico. Ci sono soluzioni alternative per stirare i vestiti senza ferro da stiro, infatti, che ci faranno risparmiare tempo ed energie.

Alcuni di questi metodi potrebbero esserci familiari, altri sicuramente sorprenderci e altri ancora risultare utilissimi in viaggio.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0 è lo Smartwatch migliore del 2021: il tuo mondo a portata di polso SCOPRI IL PREZZO

Queste 5 soluzioni geniali per stirare i vestiti senza ferro da stiro ci solleveranno dall’impegno quotidiano

Mettiamo i vestiti sgualciti e spruzzati di acqua nell’asciugatrice, sempre dopo aver verificato le etichette degli indumenti per determinare se possiamo procedere in totale sicurezza senza rischiare di rovinarli. Aggiungiamo nell’asciugatrice due oggetti umidi (due calzini per esempio) oppure, in alternativa, 2 cubetti di ghiaccio che, sciogliendosi, emetterebbero il vapore necessario per eliminare le pieghe. Facciamo girare l’asciugatrice per 15 minuti circa e il gioco è fatto.

Questo altro metodo è molto comodo e veloce. Appoggiamo l’abito spiegazzato su una superficie piana e spruzziamo qualche goccia di acqua per ammorbidirlo. Soffiamo aria calda con l’asciugacapelli, tenendolo a un paio di centimetri di distanza dal tessuto, sia da un lato dell’abito sia dall’altro. Come per magia, le pieghe scompariranno davanti ai nostri occhi.

Appendiamo il vestito spiegazzato in bagno e apriamo il rubinetto dell’acqua calda della doccia. Chiudiamo la porta per creare un effetto sauna. Potrebbero essere necessari fino a 20 minuti per rimuovere completamente le pieghe. Se appendiamo l’indumento all’asta della doccia, assicuriamoci che il soffione sia rivolto verso l’esterno per evitare di bagnare il capo.

Questo è un metodo molto semplice, ma che funziona perfettamente. Su una superficie piana, stendiamo l’indumento spiegazzato e sopra un asciugamano umido. Usiamo le mani per premere e appianare le pieghe. Appendiamo l’abito per farlo asciugare.

Infine, un metodo insolito che, però, garantisce il risultato. Stendiamo il capo su una superficie piana, appianiamo le pieghe con le mani e arrotoliamolo come un burrito. Infiliamo il “burrito di stoffa” sotto il materasso e aspettiamo dai 15 ai 30 minuti. Sorpresa! Niente più pieghe.

Un ultimo consiglio

Abbiamo visto queste 5 soluzioni geniali per stirare i vestiti senza ferro da stiro che ci solleveranno dall’impegno quotidiano e che ci sorprenderanno per la loro efficacia. Alcune soluzioni si adattano all’ambiente domestico, altre sono perfette in viaggio, in situazioni come una camera d’albergo per esempio.

Concludiamo con un ultimo consiglio. Potremmo creare da noi uno spray antipiega fai-da-te usando l’aceto bianco, ottimo per la pulizia quotidiana della casa anche. È un’alternativa economica, delicata e priva di sostanze chimiche, a differenza degli spray industriali. Quindi, nebulizziamo l’indumento sgualcito con una miscela di una parte di aceto e tre parti di acqua e lasciamolo asciugare all’aria.