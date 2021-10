Torniamo a parlare di moda, in quanto questa non si arresta ed è come se fosse un fiume in piena. Abbiamo visto che ci attendono tante novità per i prossimi mesi e molte sono già dentro il nostro armadio, come questi capi d’abbigliamento.

Non solo, ritorneranno di moda anche queste scarpe intramontabili nonché qualche novità ad accogliere i nostri piedi e a slanciare la silhouette. Insomma, ci aspetterà una stagione ricca di sorprese e sinonimo di ripresa e di speranza. Non a caso, infatti, il colore di tendenza per quest’inverno non sarà il marrone, come è sempre stato, ma il verde.

Come anticipato, la moda scorre e cambia per poi tornare sui suoi passi, e questo ce lo spiega benissimo un autore di un libro molto originale. Analizzando la moda dagli anni ’50 sino ai giorni nostri, l’autore mette a confronto i diversi stili che si sono succeduti esaminando da vicino i più grandi stilisti. Dunque, chi è appassionato di moda non può perdersi questo libro entusiasmante.

La moda passa per poi ritornare, abbiamo detto. Infatti, non è solo il caso dei capi d’abbigliamento di cui sopra, ma l’accessorio più chic adatto a qualunque età è dentro l’armadio e spopolerà quest’inverno.

Una vera diva

Tutti abbiamo presente la foto iconica di Audrey Hepburn con il cappello nero a falda ampia e l’asta degli occhiali da sole tra i denti. Oltre alla bellezza e all’eleganza dell’attrice, ciò che la rende ancora più chic è sicuramente il cappello.

Ed è proprio questo l’accessorio che spopolerà a partire da quest’anno e ci farà compagnia per tutto l’anno nuovo: il Floppy. Un accessorio senza tempo, raffinato e soprattutto utile a coprire il capo durante quelle serate gelide, pur rimanendo sempre composte e aggraziate.

Il cappello a falda larga o Floppy è perfetto per le donne di età compresa tra i 40 e i 60 anni. Per le teenagers e per le 30enni, invece, spopolerà un altro modello di cappello, chiamato Fedora. Si tratta di un cappello che sta in mezzo tra il Floppy e il Borsalino.

Ma non è finita qui perché ci sono altri modelli perfetti per qualsiasi età. Uno di questi è la Cloche dalla forma a campana, creato nei primi del ‘900, e il Basco, un modello super chic che ricorda la moda francese in tutto e per tutto.

Per le over60, invece, un cappello molto elegante è il Pillbox, indossato soprattutto durante le cerimonie, ma senza le decorazioni si può usare come un cappello adatto alla vita quotidiana.