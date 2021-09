Se recentemente abbiamo parlato dei colori che saranno di tendenza per la nuova collezione autunno-inverno 2021/2022, oggi parliamo di un ritorno dal passato.

Celebre è la frase di Coco Chanel per cui “la moda passa ma lo stile resta”. E aveva proprio ragione. La moda passa per poi tornare alla ribalta ed è il caso dell’indumento di cui tratterà questo articolo. Spesso accade che un determinato capo sparisca per poi ricomparire, come questo accessorio degli anni ’40. Oppure capita che un capo di successo creato in tempi lontani non se ne sia mai “andato”. Ecco perché ritorna di moda questo abbigliamento dell’800 perfetto per ogni occasione che spopolerà quest’inverno.

Il tailleur

Ebbene sì, l’intramontabile e unico tailleur ritornerà di moda anche nella nuova collezione autunnale e invernale, e ci accompagnerà nei mesi che arriveranno. Si tratta di un indumento prettamente femminile costituito da una giacca e da una gonna o pantalone. Il tailleur rappresenta compostezza, raffinatezza, charme. Non a caso è l’abbigliamento preferito della Regina Elisabetta II d’Inghilterra, la quale ci stupisce sempre con i suoi colori pastello sgargianti.

Il primo tailleur della storia è stato creato da John Redfern su commissione della Principessa Alessandra del Galles nel lontano 1885. Coco Chanel, poco prima della fine della Prima Guerra Mondiale, decise di apportare qualche modifica all’originale tailleur per renderlo più pratico. Dopo di lei, altri stilisti dalla fama mondiale seguirono la scia seguita da Chanel realizzando così diversi tipi di tailleur.

Negli anni ’60, invece, fu creato il primo tailleur costituito dal pantalone, anziché dalla gonna, simbolo di rivoluzione sociale ed emancipazione femminile.

Il tailleur, che sia nella sua forma originale che coinvolge la gonna o nella sua forma innovativa con il pantalone, è davvero perfetto per ogni occasione. Più che un ritorno alla moda, il tailleur (che è sempre stato presente nelle collezioni dei vari stilisti) spopolerà con delle scarpe particolari. Da settembre assisteremo al boom di tailleur leggeri e colorati accompagnati dai sandali. Da ottobre, per la nuova collezione, invece, il tailleur sarà accompagnato dalle adorate scarpe col tacco. Tailleur e tacchi, un abbinamento perfetto e alla moda.

Inoltre, per la nuova collezione invernale assisteremo ad un abbinamento particolare. Il tailleur sarà abbinato al maglione. Sembra strano, ma potremo indossare i nostri amati maglioni a collo alto insieme al tailleur. Così staremo al caldo e alla moda.

Un particolare da tenere in considerazione è che il modello di tailleur che andrà di moda, almeno fino a metà ottobre, è quello largo. Tailleur, décolleté e maglione e saremo perfette per qualsiasi occasione e, soprattutto, alla moda.