Agosto è giunto al capolinea per lasciare partire il meraviglioso mese di settembre. Ci sono ancora pochi giorni per godere delle giornate estive per poi dare il benvenuto all’autunno. Abbiamo visto come le collezioni autunno-inverno dei vari stilisti abbiano riproposto un tuffo nel passato. Infatti, sembra ritornare di moda questo bellissimo accessorio degli anni ’40 e anche queste comodissime scarpe e questo colore a partire da settembre 2021.

Ma non cambia solo l’abbigliamento e gli accessori. Cambia anche il modo in cui portare i capelli, soprattutto per le grandi occasioni.

Vediamo allora quale sarà la moda per quanto riguarda le acconciature da sfoggiare durante le serate con gli amici e durante gli eventi per sembrare delle dive.

Ritorna di moda questa impeccabile acconciatura perfetta per essere sempre chic ad ogni occasione quest’autunno

Sembra incredibile eppure le cose semplici, banali a volte, rappresentano un valore aggiunto. Il tocco di classe che manca sembra sia da ricercare nelle cose che siamo abituati a vedere. Proprio per questo motivo, ritorna di moda questa impeccabile acconciatura perfetta per quest’autunno per essere sempre chic ad ogni occasione. In realtà, è sempre alla moda poiché pratica ed elegante. Di quale acconciatura si tratta? Dell’intramontabile coda di cavallo.

Nella variante “alta”, la coda di cavallo può essere un’acconciatura perfetta ed elegante anche durante le grandi occasioni. Sembra, infatti, che le donne stiano chiedendo sempre più la coda alta come acconciatura da sfoggiare ai matrimoni.

In effetti la coda di cavallo alta è davvero bellissima se si hanno i capelli lunghi. Un bel colore con i riflessi e le sfumature, qualche decorazione, delle extension magari ed ecco un’acconciatura raffinata e chic. Perfetta anche per le giornate estive per sfuggire al caldo afoso e restare fresche.

Ma farà faville soprattutto in autunno nella sua versione “bassa”. Semplice ma elegante, la coda bassa portata insieme alla riga in mezzo, dei begli orecchini e qualche decorazione sarà perfetta per qualsiasi occasione.

E per chi li ha corti?

Con i capelli corti, certamente è impossibile fare la coda, a meno che non vi si applichino delle extension. Ma sembra che l’acconciatura perfetta per chi ha i capelli corti sia la treccia. O meglio, le due ciocche laterali andranno congiunte formando una treccia da mettere come se fosse la frangia o rivolte verso la nuca. In sostituzione della treccia di dimensione standard, è possibile realizzare una treccina che andrà posizionata sopra la testa, formando un semicerchio che fungerà da cerchietto.

I capelli dovranno essere mossi e raccolti per coloro che hanno capelli di media lunghezza e lisci per coloro che hanno, invece, capelli cortissimi. Un bel colore sfumato e saremo perfette per ogni occasione.