“La moda passa ma lo stile resta”. Queste sono le parole citate dall’inimitabile e iconica Coco Chanel, che di moda se ne intendeva eccome. Anche oggi parleremo delle tendenze per la collezione autunnale 2021 che ci accompagneranno anche per l’inverno dell’anno prossimo.

L’estate sta quasi terminando e mancano pochissimi giorni all’arrivo di settembre. In questo mese ci saranno tanti cambiamenti, a partire dalla moda. Ecco perché ritorna di moda questo bellissimo accessorio degli anni ’40 da indossare da settembre 2021.

Il foulard

Il foulard è un accessorio molto utile e molto chic, che dona un tocco di raffinatezza a chi lo indossa. Il primo foulard di moda è stato inventato nel lontanissimo 1930 ed è stata la maison Hermès ad immetterlo nel mercato alla fine degli anni ’40. Anche se questo non è stato di certo il primo della storia. Dopo il successo anche le altre importanti case di moda hanno integrato nelle loro collezioni il fazzoletto di seta.

Il foulard si utilizza intorno al collo, che oltre a donare eleganza è utile per proteggere il collo e la cervice dal vento. E si utilizza anche per coprire la testa. Iconica è la foto di Audrey Hepburn, per esempio. Per non parlare della Regina Elisabetta II che tutt’ora lo indossa sia sulla testa che sul collo.

Ritorna di moda questo bellissimo accessorio degli anni ’40 da indossare da settembre 2021

Negli anni successivi alla sua commercializzazione, il foulard era indossato ovunque, soprattutto nei grandi eventi. Questo accadeva per sottolineare l’importanza dell’occasione indossando un tale accessorio così raffinato.

Il foulard si può indossare in diversi modi, tutto sta alla nostra fantasia. E rimanendo in questo tema, il foulard si può trovare sia di unico colore che, appunto, a fantasia. Se siamo vestite abbinando un pantalone e una maglia semplici, a tinta unica, il foulard a fantasia starà benissimo. Al contrario, se siamo vestite in maniera appariscente allora il foulard andrà scelto di un unico colore.

Oggi, comunque, il foulard si può utilizzare non solo per coprire capo e collo. Per esempio, molte aziende fabbricano borse con il foulard attaccato come abbellimento. Oppure sta spopolando l’idea di indossarlo come sostituto della classica cintura.

Insomma, il foulard è un accessorio davvero magnifico per la sua adattabilità ed eleganza. A partire da settembre 2021 indossiamolo per sentirci delle vere dive.