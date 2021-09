Gli asciugamani molto spesso dopo i primi utilizzi perdono la loro morbidezza e cominciano a diventare duri e rigidi.

A volte, prendono anche un odore poco gradito.

Asciugarsi il viso o il corpo con un asciugamano o un accappatoio non più morbido e che puzza di muffa non è affatto piacevole.

Oggi con i Consulenti di Casa di ProiezionidiBorsa spiegheremo ai Lettori quali sono gli errori più comuni che si commettono nel lavare gli asciugami, e cosa fare per non avere più asciugamani ruvidi e non profumati dopo i lavaggi.

Ecco gli errori che rendono i nostri asciugamani duri e con un cattivo odore

Prima di scoprire la soluzione per avere asciugamani morbidi e senza odore di muffa, cerchiamo di capire cosa non dobbiamo assolutamente fare prima e dopo il lavaggio.

Sono diversi, infatti, gli errori che si commettono nel lavare gli asciugamani e che impediscono alle fibre di mantenersi in buone condizioni.

Tra gli errori più comuni c’è il non leggere attentamente le etichette che contengono le istruzioni per il lavaggio del prodotto.

Infatti, spesso queste si tagliano senza nemmeno leggerle e si lavano gli asciugamani a temperature sbagliate e con centrifughe troppo forti da rendere gli asciugamani duri come carta-vetrata.

Anche l’uso di ammorbidenti e detersivi industriali scadenti è un altro errore piuttosto frequente. Si crede di risparmiare acquistando prodotti economici che oltre a danneggiare i tessuti finiscono per rovinare anche le macchine.

Non dobbiamo mai dimenticare, inoltre, i consigli utili e pratici per avere sempre un bucato fresco e profumato.

Così come anche una cattiva asciugatura non solo rende gli asciugamani rigidi ma anche difficilmente maneggiabili.

Ecco la soluzione economica con ingredienti che tutti abbiamo sempre in casa per avere asciugamani morbidi, bianchi e senza odore di muffa

Ci occorrono una bacinella, 8 litri di acqua calda, 1 bicchiere di aceto di vino, 50 grammi di sale fino e 30 grammi di bicarbonato di sodio.

Versiamo gli ingredienti uno alla volta direttamente nell’acqua calda e mescoliamo affinché la nostra soluzione sia pronta.

Mettiamo gli asciugamani in ammollo e lasciamoli nella bacinella per almeno 4 ore.

Una volta trascorso il tempo necessario per rinnovare i nostri asciugamani, togliamoli dalla bacinella. Laviamoli quindi in lavatrice evitando di usare l’ammorbidente e prestando attenzione alle temperature e alla centrifuga.

Una volta stesi sullo stendino, lasciamoli asciugare al sole e in un luogo ben areato. Copriamo lo stendino con un lenzuolo bianco di cotone che proteggerà dai raggi solari i nostri asciugamani.

Inoltre, si consiglia con uno spazzolino per le unghie di strofinare delicatamente una volta asciutti gli asciugami in modo da pettinare le fibre del tessuto e rinvigorirle di nuovo.

Ecco la soluzione economica con ingredienti che tutti abbiamo sempre in casa per avere asciugamani morbidi, bianchi e senza odore di muffa.