Tutti ci chiediamo quale sarà la moda nei mesi che arriveranno a breve. Abbiamo dato il benvenuto al meraviglioso mese di settembre e abbiamo visto le tendenze di questi giorni. Infatti recentemente abbiamo svelato qual è l’accessorio degli anni ’40 ritornato alla ribalta. Ma il cambiamento non riguarda solo i capi d’abbigliamento ma anche l’aspetto estetico. Per cui per questi giorni di settembre, abbiamo svelato anche l’acconciatura che sta spopolando soprattutto per le grandi occasioni.

Tornando all’abbigliamento, i colori di tendenza sono molteplici. Di uno in particolare ne abbiamo parlato in questo articolo, il quale è già protagonista in questi giorni. Adesso ci occuperemo di tutte quelle sfumature che accompagneranno le nostre giornate autunnali e invernali.

Questi saranno i colori alla moda da ottobre 2021 che ci renderanno chic

Per la collezione autunno-inverno 2021/2022 gli stilisti hanno pensato di dare un tocco di energia e vivacità. Toni molto accesi riempiranno le nostre giornate: assisteremo a capi in giallo, in rosso e in blu. Ma non solo loro ci sorprenderanno. Infatti questi saranno i colori alla moda da ottobre 2021 che ci renderanno chic. Colori intramontabili e impeccabili come la panna, il cioccolato e il caramello. Non stiamo parlando di un dolce ma delle sfumature del bianco e del marrone che ritornano di moda.

È stata soprattutto la maison Margiela che ha avuto l’intuizione di sfruttare le sfumature di questi colori trasformando un colore poco attraente in qualcosa capace di suscitare maggiore interesse nel pubblico. Il fenomeno non si è esaurito perché il gradimento del pubblico si è conservato fino ai giorni nostri.

Tanto che le maison di Fendi e Marc Jacobs per la collezione autunno-inverno di quest’anno hanno riproposto le stesse nuance. Saranno questi, dunque, i colori che vedremo nelle vetrine dei negozi. Non soltanto i grandi marchi come quelli menzionati poc’anzi, ma anche nei negozi più convenienti in termini economici.

Ma insieme alla panna, al cioccolato e al caramello, ritroveremo anche l’oro come colore intramontabile che accompagnerà le nostre serate. Riproposto da Alberta Ferretti, l’oro non sarà solo un colore da indossare per le grandi occasioni ma anche per un aperitivo o una semplice cena. E poi l’abbinamento oro-marrone rappresenta il connubio perfetto.

Come il colore anche la fantasia è intramontabile

Come il marrone nelle sue sfumature, c’è una fantasia che non tramonterà mai: lo scozzese. Raffinato e chic, anche lo scozzese ritornerà di moda in autunno. Nella versione classica del marrone con le rifiniture beige, lo scozzese è impareggiabile. Ciò nonostante, andrà di moda anche nella versione più “moderna”, con colori tendenti al fuxia e in lurex.