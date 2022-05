Non un prodotto nuovo ma risparmiamo sullo spray vetri grazie a un trucco veloce che farà brillare le finestre a costo zero

Quella di pulire i vetri è un’incombenza domestica che ci tocca spesso assolvere in casa. Ditate dei bambini all’interno, insetti o foglie portate dal vento all’esterno, sono solo alcune delle cause che sporcano le nostre finestre o porte vetrate. Per cui, minimo una volta alla settimana, ci armiamo del nostro fido spray vetri acquistato al supermercato e ci approssimiamo alle consuete operazioni di pulizia. All’improvviso, però, ci ritroviamo con il prodotto giunto quasi alla fine, magari proprio quando dobbiamo far risplendere la grande porta finestra che collega il nostro salone con l’entrata del giardino.

Certamente ci arrabbiamo, ce la prendiamo con lo spray già finito e anche con noi stessi, che non abbiamo pensato a comprare un altro prodotto per tempo e adesso dobbiamo correre al negozio più vicino. Fermiamoci subito, perché non c’è bisogno di sprecare tempo e denaro e il merito è di una soluzione tanto semplice quanto validissima e d’aiuto. Non un prodotto nuovo ma risparmiamo sullo spray che di solito usiamo per pulire i vetri usando un trucco veramente alla portata di tutti e che non comporta costi extra.

Una piccola aggiunta

Il mercato odierno offre una scelta molto ampia di prodotti dedicati alla pulizia dei nostri vetri, come gli spray. Questi sono preparati e venduti all’interno di un flacone dotato di chiusura con erogatore a beccuccio, la cui facile impugnatura permette la vaporizzazione di un getto di prodotto. La funzione spray è molto comoda e utile all’erogazione sull’intero corpo finestrato.

Il prodotto viene raccolto all’interno del flacone grazie a una piccola conduttura, una cannuccia di plastica che ne permette la fuoriuscita in superficie. La cannuccia, però, tocca il fondo di lato e non riesce a raccogliere il residuo del prodotto, rendendo lo spray inutilizzabile o di difficile utilizzo anche con il liquido ancora presente. Per risolvere questo problema, evitando di buttare lo spray e di comprarne uno nuovo, basta una piccola aggiunta.

Non un prodotto nuovo ma risparmiamo sullo spray vetri grazie a un trucco veloce che farà brillare le finestre a costo zero

Non buttiamo il nostro spray vetri con il suo prodotto residuo, ma allunghiamolo con l’elemento più naturale che abbiamo in casa e cioè la semplice acqua del rubinetto. Dosata e usata in un certo modo, ci aiuterà a far brillare le nostre finestre. Dobbiamo quindi svitare la parte superiore del flacone togliendo l’erogatore e la sua cannuccia, mettere il flacone sotto il rubinetto e far scendere l’acqua. Dovremo coprire 3 centimetri dal fondo del flacone, quindi chiudere il rubinetto. Riavvitiamo l’erogatore e agitiamo energicamente, in modo che acqua e miscela si mescolino. Lasciamo riposare per un paio d’ore, affinché la schiuma sparisca e il prodotto sia perfettamente miscelato, quindi utilizziamo per i vetri come facciamo di solito. Grazie a questo trucco, avremo risparmiato su un nuovo acquisto e ottenuto un risultato di pulito brillante.

