Non sempre è possibile abbandonarsi allo shopping compulsivo per una serie di cause. Può trattarsi di mancanza di tempo o di semplici periodi di difficoltà e ristrettezza economica. Questo, tuttavia, non significa dover rinunciare a vestire bene.

Un vecchio capo sepolto nell’armadio può diventare il cavallo di battaglia di un outfit assolutamente vincente. Cosa serve affinché ciò accada? Conoscere le mode del momento e capire quali capi prelevare dal guardaroba per valorizzare la figura, nascondere pancia e fianchi o snellire il punto vita.

La buona notizia è che stanno tornando a spopolare capi vintage che tutti potrebbero già possedere in qualche modo. Si tratta di tendenze di ritorno dal passato.

Gli armadi della nonna, ad esempio, possiedono sempre un modello di questa borsa super trendy, tanto di moda anche quest’anno.

Il fascino intramontabile del passato

Vietato buttare via i capi vintage, quando si tratta di questi modelli eccezionali. Sta tornando enormemente di moda la giacca denim, se la indossiamo su in abiti svolazzante e con ciabatte Platform.

Torna di tendenza anche il borsalino, ovvero il cappello da uomo ancora più femminile se indossato da una donna. Il miglior abbinamento è con un completo fatto di giacca doppiopetto e pantalone da completo dal taglio maschile. Ai piedi, invece, bisognerà indossare le immancabili decolleté in vernice.

Le donne dai 40 anni in su saranno felici del ritorno del caftano, modello che camuffa bene le rotondità dei fisici a pera o mela. Questo soprabito anni ’70 in tessuto decorato oggi è la scelta migliore con sandali bassi e jeans. Il modello kimono, assottiglia la silhouette e delinea le forme. Ma non finisce qui.

Semplicemente tiriamo subito fuori dall’armadio questi vestiti e scarpe con il tacco perché stanno tornando di moda

Tra le scarpe con i tacchi più di moda per la primavera troviamo il modello con fibbia, tacco largo e basso e stile quasi sportivo. Si tratta di modelli come le Roger Vivier, calzature comode con cui affrontare gli impegni di tutti i giorni. Il modello è con la punta squadrata ed è perfetto con pantaloni aderenti e blazer in tinta.

Ebbene, un altro popolarissimo ritorno è anche la sahariana, di colore beige o cammello. Si tratta di un capo in stile safari, perfetto con gonna e blusa, da completare con cintura in pelle suede e un cappello di paglia.

Se tiriamo subito fuori dall’armadio questi vestiti e scarpe che valorizzano ogni donna, il risultato sarà un outfit tremendamente impeccabile.

