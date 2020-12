Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Conoscere il proprio fisico e le sue forme è fondamentale per valorizzarlo al meglio. Convenzionalmente, sono quattro i modelli di fisico generalmente condivisi e, per ognuno, esiste una scarpa sportiva che lo valorizza. La Redazione di ProiezionidiBorsa ha già descritto cosa differenzia le varie tipologie di fisico in questo articolo. Oggi intende consigliare il modello di sneakers perfetto per fisici a clessidra, mela, pera e rettangolo.

La scarpa perfetta per la clessidra e il rettangolo

Il fisico a forma di clessidra e quello a rettangolo sono le due tipologie più diffuse. Non tutti sanno però che esiste una scarpa sportiva che meglio si adatta alle forme del proprio corpo. I fisici a clessidra presentano spalle e fianchi larghi e punto vita ben delineato. Sono da evitare le scarpe che rendono il piede minuto, come il modello converse. Si tratta di un fisico che ha gambe assai esili e una scarpa simile accentuerebbe il non equilibrio delle proporzioni rispetto a spalle e fianchi.

Meglio optare per una chunky sneakers, la scarpa assai alta e importante (stile carro armato, per intendersi) o le platform, con la suola rialzata. Il rettangolo, invece, è il fisico che può portare tranquillamente ogni tipologia di sneakers, senza troppe difficoltà. Unico consiglio è quello di evitare scarpe lunghe e affusolate, che accentuerebbero il piede longilineo caratteristico dei fisici a rettangolo.

Le sneakers per mela e pera

La guida per il modello di sneakers perfetto per fisici a clessidra, mela, pera e rettangolo prosegue con le altre due tipologie di fisico. La pera presenta spalle piccole e cosce e fianchi più larghi. La vita assai stretta rende l’equilibrio delle proporzioni molto più labile. Meglio evitare quindi le scarpe a stivaletto, aderenti e alte sulla caviglia, che accentuerebbero le rotondità sui fianchi.

I fisici a mela, invece, dovrebbero evitare le chunky sneakers, che accentuano le forme già di per sé pronunciate. Meglio prediligere le scarpe sottili e filiformi come il modello Adidas. Mai sottovalutare, comunque, l’importanza della scarpa, anche quando si tratta di sneakers.