Non è una novità che il consumo di frutta sia consigliabile per dare supporto al fisico e all’organismo. Se consumata nelle giuste quantità e modalità, questi alimenti potrebbero essere in grado di aiutare la salute. Spesso, infatti ci siamo trovati a dare consigli su quali frutti o ortaggi potrebbero essere utili a determinati aspetti. Ad esempio in tema di lotta al colesterolo e fegato grasso avevamo evidenziato i potenziali effetti benefici delle mele.

Ma non finisce qui, perché se è vero che alcuni alimenti potrebbero essere alleati della salute questi, anche una volta mangiati, possono riservare vantaggi preziosi per la casa.

Con vitamine e minerali non solo questo frutto aiuterebbe cuore e muscoli ma renderà favolosi terrazzi e balconi

Ne abbiamo parlato dicendo come molti buttino i limoni spremuti non sapendo che ancora possono essere utilissimi.

Di seguito invece tratteremo di come una semplice banana potrebbe aiutare la salute del fisico e quella delle piante.

I motivi per cui le banane sarebbero di supporto al cuore e ai muscoli e, al tempo stesso anche alle piante, sarebbe la presenza di vitamine e minerali. Nei riguardi della salute cardiovascolare e muscolare, le banane potrebbero dare supporto grazie all’abbondanza di fitosteroli.

Tra questi il campesterolo, il sitosterolo e lo stigmasterolo.

Inoltre grazie alle fibre contenute le banane potrebbero rivelarsi alleate anche di una buona digestione. Ma l’elemento che accumuna i vantaggi per i muscoli e la salute delle piante è il potassio. Le banane sarebbero un’interessante fonte di questo prezioso minerale che contribuisce non solo alla contrazione muscolare e all’equilibrio della pressione, ma arricchisce anche i terreni.

Come rinforzare le piante di terrazzi e balconi

Una volta consumata la polpa delle banane, le bucce possono essere utilizzate come super fertilizzante per alcuni vegetali. Infatti grazie all’abbondanza di potassio le banane contribuiscono alla crescita di fusti e rami ma anche nella colorazione dei petali e nell’intensità dei profumi.

Inoltre il potassio aiuta i vegetali nella sintesi delle sostanze nutritive e nella loro distribuzione nelle cellule della pianta. I fertilizzanti a base di buccia di banana sembrano essere molto efficaci per le rose e più in generale per i fiori, ma anche per vegetali come i pomodori o tuberi come le patate.

Per realizzare un fertilizzante naturale possiamo lasciare a macerare delle bucce di banana in acqua per poi neubulizzarlo sulle piante. In alternativa le bucce possono essere fatte a pezzi ed interrate direttamente nel suolo.

