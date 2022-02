Spesso durante il giorno succede di aver voglia di dolce. A volte può capitare di mangiare pane e marmellata a colazione e qualche biscotto come spuntino. Nel pomeriggio o dopo cena si può cercare qualcosa di zuccherato. Se si ha tempo, specialmente in prossimità della domenica, si preparano dei dolci, anche torte elaborate. Ci facciamo trasportare dalla creatività o seguiamo ricette già sperimentate. Se abbiamo poco tempo o nessuna voglia di accendere il forno, ecco come fare in casa 3 dolci semplici ma che faranno fare un figurone. Cominciamo con una cheesecake:

150 g di cioccolato fondente;

80 g di riso soffiato;

4 cucchiai di latte;

250 g di ricotta;

200 ml di panna;

60 g di zucchero a velo;

3 fogli di colla di pesce.

Fondere in un pentolino il cioccolato con 2 cucchiai di latte. Versarlo poi in una ciotola sul riso soffiato. Mescolare e disporre in una teglia a cerniera foderata con carta forno. Porre in frigo per un’ora. Per il ripieno, mettere a bagno la colla di pesce per 10 minuti, strizzarla, aggiungere 2 cucchiai di latte tiepido e unirli alla ricotta mescolata con zucchero e panna montata. Versare la crema sul riso soffiato, rimettere in frigo. Servire dopo 2 ore con una spolverata di cacao.

Ecco come fare in casa 3 dolci facili senza cottura in forno con biscotti, ricotta, fragole e poco altro

Sbriciolata di biscotti con fragole e ricotta:

400 g di biscotti secchi semplici o con frutta;

250 g di ricotta;

200 g di fragole;

150 g di burro;

150 ml di panna;

60 g di zucchero a velo;

vanillina;

granella di pistacchi.

Innanzitutto sciogliere il burro in un pentolino. Tritare i biscotti, aggiungere il burro fuso e mescolare. Disporre una parte del composto ottenuto in una teglia a cerniera e metterla in frigo. Setacciare la ricotta e unirvi la vanillina e lo zucchero, mescolando. A questo punto versare la panna montata e le fragole lavate e tagliate. Prendere la teglia, sistemare la crema ottenuta, sbriciolarvi il resto dei biscotti e spargere la granella di pistacchi. Conservare in frigo.

Per un rotolo, tritare 300 g di biscotti e mescolarli con 20 g di cacao, un cucchiaio di crema alle nocciole e un po’ di latte. Formare una palla, metterla in frigo per 40 minuti, poi stenderla su carta forno. Farcire con una crema fatta mescolando 150 g di ricotta, 30 g di zucchero a velo, 50 g di farina di cocco e latte. Arrotolare e mettere in frigo.