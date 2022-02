Ecco cosa avere nel guardaroba a 50 e 60 anni per essere radiose e chic senza spendere un patrimonio

Se un film con protagonista Jennifer Garner sosteneva che i 30 anni fossero vincenti e seducenti, in generale possiamo dire che la vita comincia a 50 anni. Del resto, in TV vediamo splendide 50enni che sembrano intrappolate nel corpo delle 30enni.

I 50 anni rappresentano una tappa importante della nostra vita, e dobbiamo esserne orgogliose. A volte, invece, le donne si demoralizzano, perché iniziano a notare la comparsa di rughe e zampe di gallina. Chiaramente, i segnali del tempo non possono essere eliminati, ma possiamo ridurli.

In commercio, esistono diverse creme che potrebbero aiutarci. Secondo un’indagine, queste sono delle ottime creme antirughe che ci faranno ringiovanire almeno di 10 anni. Ma per stare in forma, dovremmo stare attente anche all’alimentazione e all’attività fisica.

Inoltre, non bisogna trascurare l’abbigliamento, quindi, ecco cosa avere nel guardaroba se vogliamo apparire ancora giovanili. Ricordiamo che queste “regole” valgono anche per le 60enni.

I must have

Per essere radiose e chic, vi sono dei capi d’abbigliamento che tutte dovremmo avere nel guardaroba, specialmente nel caso di una donna over 50. Un esempio, è la camicia. Raffinata e alla moda, una bella camicia bianca, o anche colorata, oppure con le fantasie, non dovrebbe mancare dentro l’armadio.

Di cotone o di seta, la camicia conferisce eleganza al portamento di una donna e, abbinata ad una giacca o ad un blazer, sarà il top. Non necessariamente andrà abbinata alle décolleté, se non le sopportiamo. Infatti, andranno benissimo anche dei mocassini all’ultima moda o degli stivali.

Un ottimo abbinamento potrebbe essere un abito casual, con dei collant a tinta unica e stivali bassi. Arricchiamo l’outfit con gli accessori, come una bella cintura, una collana lunga e borsa, e il gioco è fatto. I jeans, intramontabili, possono essere abbinati sia alla camicia che ad un maglioncino con scollo a V. Quando vestiamo casual e vogliamo dare un tocco di classe, giochiamo con gli accessori.

Ecco cosa avere nel guardaroba a 50 e 60 anni per essere radiose e chic senza spendere un patrimonio

Torna di moda questo pantalone degli anni ‘80 che sta spopolando, e starà benissimo sia con i tacchi che con le scarpe basse. Un altro must have è la gonna. Consigliamo quella a vita alta, da mettere insieme ad una blusa morbida, oppure ad una maglia che andrà inserita sotto la gonna.

Tra poco sarà primavera, non dimentichiamoci di un evergreen delle mezze stagioni: la giacca di pelle. Altro must have è ovviamente il tailleur ma, anziché usare la camicia, abbiniamo una maglia con fantasia. Quello che dovremmo fare, a quest’età, è abbinare i classici in modo tale da dare un effetto più casual.

Anche le scarpe sono importanti. Oltre ai tacchi e agli stivali, compriamo le sneakers, comode e alla moda, da abbinare su tutto. Le ultime sfilate, infatti, ci hanno insegnato che anche i tailleur e gli abiti possono essere indossati con le scarpe sportive.

L’ultima accortezza su cui puntare è il colore. Basta con i classici nero, beige e grigio. Optiamo per colori vivaci come il rosa, il verde e il blu.

Approfondimento

Ritorna a grande richiesta questo vestito degli anni 2000 che sta spopolando in questi negozi low cost a prezzi stracciati