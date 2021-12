In tanti sono sempre alla ricerca dell’outfit perfetto, che possa valorizzare il fisico, nascondendo le imperfezioni, ma soprattutto rimanendo alla moda.

Le nuove tendenze propongono sempre qualcosa di originale, anche fuori dagli schemi, ma ogni tanto riportano in vita mode passate. È il caso di queste favolose scarpe chic anni ’20 da indossare in ogni occasione, che stanno diventando indispensabili per avere un look sofisticato. Non mancano, poi, i dettagli del tutto stravaganti e sorprendenti che renderebbero il nostro look assolutamente inaspettato. Quest’inverno, inoltre, sono tornate di moda scarpe e jeans che pensavamo di non indossare più,

Infine, ritorna di moda l’accessorio elegante e pratico che sta spopolando e non sono orecchini o collane. Ciò che attira l’attenzione, e spesso cambia completamente il risultato finale, è l’inserimento di un particolare che non può mancare nell’outfit di una donna. La borsa completa l’outfit, donando uno stile casual o più elegante e formale, pur essendo un accessorio pratico e funzionale.

Ritorna di moda l’accessorio elegante e pratico che sta spopolando e non sono orecchini o collane

Vive una seconda vita la mini borsa da collo, utilizzata negli anni ’70 da molte dive e celebrità, adesso arricchita e in vari stili. Le micro borse possono essere impreziosite con eleganti catenelle e pietre luccicanti per completare un abito più formale. Ma possiamo trovarle anche di pelo o in pelle, semplici ma raffinate.

Pur essendo un piccolo accessorio, minimalista, è di grande tendenza, eccentrico, ma senza disturbare il resto del look. Sotto forma di marsupio o portamonete, può essere comoda ed esteticamente accattivante. In effetti, in questi mesi invernali anche le mini bag a mano o con tracolla faranno furore, diventando un vero cult. I tessuti da scegliere sono veramente infiniti, ognuno donerà un tocco personale e sofisticato.

Come abbinarle

Le mini borse da collo o le bag minimal da tenere in mano sono semplici da abbinare, perché molto versatili. Se scegliamo il classico modello con catenella, con un piccolo scrigno come protagonista, possiamo indossarlo con graziose camicie leggere e cardigan grosso in lana, pantaloni a vita alta larghi, o più aderenti. Se, invece, optiamo per i modelli più dettagliati, con punti luce, potremo anche indossare abiti più eleganti, per una serata o una cerimonia.

La borsa gioiello da tenere tra le dita, anche se di piccolissime dimensioni, con inserti in strass o brillantini è come avere un prezioso bracciale o anello. Mentre, se le preferiamo in pelle, andranno bene per ogni tipo di outfit casual, per tutti i giorni.