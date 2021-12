Si sa, le relazioni sono molto complicate. Non sempre siamo in grado di interpretare pensieri e sentimenti dell’altro, soprattutto quando di mezzo c’è il dolore di una rottura. Però, è necessario capire la posizione di entrambi per poter andare avanti con la propria vita. Ecco allora 3 metodi infallibili per capire se il nostro ex sente la nostra mancanza e vorrebbe tornare da noi. Possiamo usare queste tecniche se desideriamo riprendere la relazione o se abbiamo paura che sia l’altro a volerlo. In ogni caso, avremo un buon punto di partenza per capire quale sarà il nostro prossimo passo.

Osserviamo bene il comportamento del nostro ex

Partiamo da ciò che sappiamo su quella persona che prima ci era tanto vicina. Come reagisce quando è nervoso o nervosa? È una persona irascibile o preferisce evitare le discussioni? È una persona che vive nel passato o che quando decide che un capitolo è chiuso lo è definitivamente?

Queste considerazioni possono essere la nostra base di partenza per giudicare il suo comportamento dopo la rottura. Ricordiamoci comunque che queste sono fortemente influenzate dai nostri pregiudizi e dovremmo cercare di rimanere obiettivi.

Uno dei segnali più evidenti quando manchiamo a qualcuno è il loro desiderio di contattarci con qualsiasi mezzo e con qualsiasi scusa. Se notiamo che ci scrive, o lo incontriamo senza un motivo pratico e con una certa frequenza, questo può essere il segnale che gli manchiamo.

Il tempo che impiega nel risponderci è indicativo, perché se non risponde per diverse ore allora vuol dire che non ha desiderio di sentirci.

In un incontro di persona, tra amici o casuale, teniamo in considerazione anche il suo linguaggio del corpo. Cerchiamo così di giudicare se ci rivolge spesso degli sguardi, se si avvicina a noi o se sembra non vedere l’ora di andarsene.

Osserviamo il suo comportamento insieme agli altri

Al giorno d’oggi, uno dei mezzi più utilizzati per cercare di carpire i segreti del proprio ex è quello dei social media. Magari continua a pubblicare stati, post o storie tristi che hanno a che fare con l’amore che finisce. Magari pubblica o commenta le vecchie foto che abbiamo fatto insieme. Anche i continui mi piace a ciò che pubblichiamo potrebbero essere un segnale che gli manchiamo. Attenzione però a non ingigantire anche i più piccoli gesti e rispettiamo la privacy dell’altra persona, evitando di controllare il suo profilo in modo ossessivo.

Lo stesso riguardo dobbiamo tenere parlando con gli amici che abbiamo in comune, dato potrebbero essere una preziosa fonte di informazioni, ma non dobbiamo essere invasivi. Loro potrebbero essere disposti a farci qualche indiscrezione per il bene di entrambi.

3 metodi infallibili per capire se il nostro ex sente la nostra mancanza e vorrebbe tornare da noi

L’ultimo metodo è sicuramente il più difficile ma potenzialmente anche quello più efficace. Un’opzione infatti, se siamo dilaniati dal dubbio, è confrontarci direttamente col nostro ex. Cerchiamo di essere sinceri sui nostri sentimenti e sulle nostre aspettative anche se essere così vulnerabili può spaventare. Infatti, la nostra sincerità potrebbe spingere l’altra persona ad aprirsi e a essere a sua volta onesta coi propri sentimenti.

Partiamo con argomenti e tono leggero, tastando il terreno, per poi arrivare al punto che ci sta più a cuore. Alla fine, nel bene o nel male, sapremo come stanno effettivamente le cose.

