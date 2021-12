Manca poco all’arrivo del nuovo anno e si cominciano già a delineare quelle che saranno le tendenze del 2022. Sicuramente, nel campo della moda e in quello del beauty moltissime saranno le novità che ci stupiranno. Tante anche le tendenze partite quest’autunno e che nel periodo invernale troveranno una maggiore conferma. Ad esempio, ecco 5 favolosi capi invernali perfetti anche per le over 50 che proteggono dal freddo e slanciano ogni fisico.

Per quanto riguarda i capelli, il 2022 promette sfumature dalla bellezza mozzafiato e dall’effetto molto naturale.

Dopo il grande successo di alcune nuance che hanno spopolato all’inizio dell’autunno, come queste sfumature bellissime, a padroneggiare nei saloni di bellezza arriva lui! Un colore che riesce a far sposare tonalità fredde e calde in modo perfetto.

Dunque, altro che balayage e shatush, nel 2022 sarà questo il colore richiestissimo che illuminerà i capelli di bionde e more

Bisognerà accantonare un po’ le tecniche di sfumatura che hanno primeggiato in questi ultimi anni. Lo shatush e il balayage, infatti, lasciano il posto ad un effetto ancora più armonico e naturale. Stiamo parlando del “biondo cashmere”. Un colore che valorizza le chiome bionde, ma anche quelle castane con un effetto molto naturale e privo di contrasti netti e marcati. Questa speciale tonalità viene fuori da un mix di schiariture ben distribuite e alternate da toni di colore caldi e freddi.

Una tecnica che può essere raggiunta in due modi differenti. Il primo consiste nel mischiare due toni di schiarente, uno freddo e l’altro caldo. Applicare il colore in modo tradizionale, con le classiche cartine d’alluminio, e lasciare che le sfumature creino l’effetto luminoso. Il secondo metodo, invece, consiste in una decolorazione seguita dall’applicazione di uno specifico gloss che illumina la chioma con meravigliosi giochi di colore.

Il cashmere blonde è già amatissimo da tante donne e sicuramente è destinato a spopolare durante il prossimo anno.

Dunque, altro che balayage e shatush, nel 2022 sarà questo il colore richiestissimo che illuminerà i capelli di bionde e more. Come abbiamo accennato non solo le bionde potranno usufruire di queste sfumature brillanti e naturali ma anche le donne dalla capigliatura castana. Ovviamente, chi parte da una basa più scura dovrà poi tenere conto della ricrescita che potrà essere coperta con qualche veloce ritocchino del parrucchiere.

A tal proposito, ricordiamo che per nascondere subito la ricrescita e anche i capelli bianchi, ecco dei trucchi velocissimi, pratici e utili poco prima di uscire.