Altro che collana, è questo l’accessorio chic che sta spopolando perché originale e inaspettato

A volte basta poco per dare al nostro outfit un tocco di particolarità, rimanendo alla moda.

Un semplice abito monocolore può diventare un capo all’ultimo grido con un dettaglio singolare e magari eccentrico. Potremmo indossare. ad esempio, delle scarpe strane o esclusive, dal colore sgargiante o semplicemente decorate con determinati elementi distintivi.

L’inverno 2021-2022 è caratterizzato dall’uso di accessori assolutamente sopra le righe, anche se riprendono stili più retrò o classici. Non mancano gioielli sgargianti, che non avremmo mai pensato di indossare, a forma di frutta o molto luccicanti e grandi.

Ad illuminare i colori più scuri e i visi più spenti, collane ricche di colore, pietre e tutte le sfumature dell’arcobaleno. Ma anche ciondoli che hanno come fulcro il tema dell’infanzia e della spensieratezza, come ad esempio le bambole. Stilisti e designer hanno pensato a stili che potessero allontanare la tristezza e il grigiore invernale per liberare la nostra parte più fanciullesca e allegra.

Anche le cinture non sono più un elemento necessario e funzionale, ma diventano accessori del tutto protagonisti. Come negli anni ’70, ritornano quelle grandi abbellite con fibbie decorative o gioiello. Adatte a gonne, pantaloni, per definire al meglio il punto vita.

Al collo risaltano maxi gioielli, grosse catene, più lunghe o corte, a seconda del tipo di maglia o vestito che indossiamo. Ma troviamo anche frange, più o meno appariscenti, temi floreali, perle di grandi dimensioni o catenine sottili con uno o più ciondoli.

Otre ai classici accessori che possiamo indossare, però, la novità riguarda un nuovo tipo di oggetto che è un mix tra una cintura e una collana.

In realtà, prende ispirazione dalle muse dell’Antica Grecia, romantiche ma anche guerriere, sono le cinture da torso, ovvero le “imbracature” decorative.

Molti marchi famosi hanno proposto quest’accessorio in diverse sfilate, arricchendolo con nuovi significati. Una sorta di imbracatura sportiva, una ragnatela che decora il petto e realizzata in diversi modi.

La nuova tendenza

La maggior parte ha un effetto molto rock e aggressivo, perché dotato di borchie e pelle, ma la differenza potrebbe farla il resto dell’outfit.

Altre sono più semplici, con perline e di forme più simili ad un corpetto con bretelle, ma il risultato è davvero stupefacente. Per chi non vuole apparire troppo, può scegliere quelle più delicate con piccole catenine e farfalle o stelline leggiadre, da abbinare a camicetta e jeans.

Altro che collana, è questo l’accessorio chic che sta spopolando perché originale e inaspettato, in grado di sostituire anche la cintura. Un unico pezzo che potrà conferire stravaganza ma anche creatività, facendo la differenza.