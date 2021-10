Esistono accessori e capi d’abbigliamento e accessori che prendono ispirazione da modelli passati, che risalgono anche a molti anni fa. Ogni anno le passerelle propongono look che spesso risalgono ad anni passati.

Se pensiamo a jeans a zampa d’elefante, cappotti a doppio petto, cappelli ed anche borse, ci rendiamo conto che forse non dovremmo buttare nulla di “vecchio”. Alcuni stili rievocano tempi passati, ricchi di fascino e mistero, altri ricordano periodi più austeri e formali, ma con le nuove mode c’è la possibilità di fare accostamenti diversi che donano un look completamente diverso.

Quest’anno rivediamo indossare gli stivaletti a carrarmato, ma anche un altro tipo di scarpa che risale addirittura ai primi del ‘900. Il modello in questione è ispirato al fumetto “Buster Brown“, pubblicato nel lontano 1902 e indossate dall’amata del protagonista. Poi divenute un cult perché fu anche Shirley Temple a calzarle, diventando un modello elegante, formale ma anche semplice, a seconda del tipo di modello.

Ritornano di moda queste favolose scarpe chic anni ’20 da indossare in ogni occasione

Le scarpe del famoso fumetto americano presero il nome di “Mary Jane”, come una delle protagoniste. Le ricordiamo anche perché in molti collegi e scuole le bambine le indossavano in abbinamento alle uniformi. Erano adatte anche per andare alle cerimonie e occasioni più formali o per ballare, anche perché molto versatili. Fino a quel periodo erano scarpe basse chiuse, simili alle ballerine ma con un leggero tacco grosso, solitamente realizzate in pelle e con un cinturino posizionato al collo del piede.

Negli anni ’90, invece, assumono un aspetto più aggressivo e pieno di carattere, la suola è più spessa e arricchita da grandi tacchi grossi, anche molto alti. I cinturini si trasformano in dettagli appariscenti, attraverso fibbie, borchie ed elementi metallizzati o dorati.

I modelli del 2021-22

Anche quest’anno ritornano di moda queste favolose scarpe chic anni ’20 da indossare in ogni occasione, le “baby shoes” versatili, adatte a tutte le età e realizzati in diversi stili. Stavolta la scelta è molto più ricca, non troviamo solo quelle classiche e formali, le intramontabili Mary Jane non sono più scarpe esclusive per bambine e ragazze.

Anche chi ha superato i 50 anni potrà scegliere un modello e uno stile adeguato. Donne sofisticate, dallo stile classico, che vogliono mantenere la propria personalità sceglieranno quelle con tacco più basso. Il modello con la cinghietta grossa ma semplice, punta leggermente arrotondata, nere e lucide.

Mentre chi non vuole rinunciare ai tacchi potrà indossare quelle con tacco quadrato o a spillo, di diverse tonalità e materiali. Per quanto riguarda i possibili abbinamenti, libero sfogo alla fantasia. Adatte a un vestito più o meno corto, ma anche sotto un pantalone, una gonna longuette, sicure di non sbagliare mai.