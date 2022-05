Finalmente cambia l’armadio ed è arrivato il momento di stravolgere i nostri look con un abbigliamento e degli accessori allegri e colorati.

Basta con le solite tonalità cupe e scure dei mesi invernali, la primavera è arrivata e anche l’outfit deve adeguarsi.

Vestitini leggeri e fiorati sono il primo obiettivo del nostro shopping primaverile, ma anche scarpe leggere e sandali gioiello.

Per camminare tutti i giorni, vanno benissimo delle sneakers in tela, da indossare in tantissimi modi e circostanze.

La sera, poi, si opta generalmente per qualcosa di più elegante e raffinato, magari prediligendo proprio dei sandali dal tacco grosso e comodo.

Quando si parla di scarpe, si pensa subito alle borse da dover abbinare per un risultato alla moda e di grande effetto. Ed ecco che anche qui l’estate e la primavera ci impongono nuove regole rispetto ai mesi appena trascorsi. Non cambiano soltanto i colori, ma anche i modelli più in voga questa stagione e uno ha attirato particolarmente la nostra attenzione. Un modello che torna in auge dai primi anni del 2000, quando si usava utilizzarla per andare in discoteca o uscire per un cocktail. Vediamo di cosa si tratta e perché piacerà tantissimo.

Ritorna con furore la borsa più cool degli anni 2000 che tantissime donne adoravano e ameranno anche oggi

La borsa di nostro interesse è la mini-bag a mano, estremamente modaiola.

Piccola ed essenziale, può contenere soltanto lo stretto indispensabile: cellulare, chiavi di casa, soldi, e magari anche fazzoletti e rossetto.

Dipende pur sempre dal modello, perché non tutte hanno le stesse dimensioni. Tuttavia, abbiamo comunque a che fare con una borsa dalle dimensioni mini, molto distante dalle shopper usate durante il giorno.

Ritorna con furore la borsa che piace tantissimo e che troviamo in tantissime forme. City bag, Chanel o rotondeggianti, ne esistono vari tipi adatti ad ogni situazione e abbigliamento.

Le più belle hanno anche delle piccole applicazioni che le rendono luminose e molto chic. Abbiamo detto che si tratta di borse a mano, cioè con un manico piccolino che non permette di portarle al braccio. In realtà, per garantire maggiore comodità, la maggior parte dei nuovi modelli prevede la tracolla, di tessuto o in acciaio.

Possiamo trovarle a prezzi modesti, anche intorno ai 20 euro, o più elevati, in base al negozio e alla marca che decidiamo di acquistare.

Un accessorio simpatico e immancabile nelle imminenti sere d’estate.

