Se per tante donne “un diamante è per sempre”, per tante altre “una borsa è per sempre”. Segno di femminilità ed eleganza, la borsa è un accessorio indispensabile nell’armadio di ogni donna.

C’è chi si innamora di un certo modello e non lo cambierebbe con niente al mondo. C’è poi chi ama cambiare e sfoggiare una borsa diversa in ogni momento della giornata.

Questione di gusti senza dubbio, ma ci sono delle piccole regole che dovremmo seguire per fare un figurone in qualsiasi circostanza.

Le borse adatte ad ogni occasione per evitare errori di stile

La prima regola è scegliere le dimensioni della nostra bag in base al momento della giornata. Infatti, le borse più grandi sono adatte per il giorno, mentre quelle più piccole per la sera. Le medie dimensioni, invece, come le borse a secchiello e a bauletto sono preferibili per il pomeriggio o per un aperitivo con gli amici.

I migliori modelli da giorno sono la Shopper e la Tote bag, molto simili tra loro con la sola differenza della lunghezza dei manici. La Tote bag, infatti, presenta manici più corti ed è più elegante e quindi preferibile per l’ufficio.

Per la sera, le migliori e intramontabili sono la pochette e la clutch, particolarmente adatte a serate molto eleganti e sofisticate. Da portare a mano, non sono molto capienti e non sono certamente famose per la loro comodità. Tuttavia, restano un’icona di stile e immaginiamo che lo saranno per sempre.

Comodità o stile?

Entrambe! Non dobbiamo necessariamente scegliere. Un tempo era difficile conciliare comfort e classe, ma oggi per fortuna non è più così. Le case di moda, consapevoli dell’importanza di questo binomio, propongono ogni stagione modelli perfetti per la vita di tutti i giorni senza rinunciare all’eleganza.

Con le borse adatte ad ogni occasione per evitare errori di stile anche andare in ufficio diventerà stiloso.