Scegliamo pure il modello che più preferiamo, ma il colore della borsa sarà solamente uno. Guardando le collezioni che hanno sfilato, un pochino abbiamo delineato quelli che saranno i trend della stagione fredda. Sicuramente uno dei colori che andrà più di moda è il rosa. Per lui e per lei, questa tinta vibrante sta conquistando il cuore veramente di tutti.

Lo si indossa spezzato, ma anche full look per coloro che hanno una bold attitude. Ma alla fine, perché no? Ovviamente non si può indossare solo ed esclusivamente il rosa. Lo possiamo fare qualche volta. Per questo motivo ci sono poi altri colori che sono di tendenza che dobbiamo indossare.

I colori moda di tendenza

Come colori moda che possiamo indossare abbiamo sicuramente quelli più legati al mondo della terra. E quindi possiamo virare su alcune sfumature di verde, di blu, di marrone, di nero e anche di bianco. Non dobbiamo pensare al bianco solo come colore estivo, possiamo leggerlo anche in chiave autunnale. Tra i colori abbiamo dunque il marrone, che sarà il colore delle borse di questo autunno.

La borsa marrone è il trend dell’autunno e come abbinarla senza errori

Grande tendenza, quindi, sarà la borsa marrone. Infatti, sono tantissimi i brand che hanno inserito nella loro collezione delle borse marroni. Ad esempio, abbiamo brand come Palm Angels, Jacquemus, Bottega Veneta, JW PEI, See by Chloé e Saint Laurent. Insomma, un vera pioggia di marroni è caduta sulle borse tingendole di diverse nuances.

In realtà si potrebbe pensare che la borsa marrone sia difficile da abbinare, ma non è proprio così. E non dobbiamo nemmeno vederla come qualcosa di fuori moda oppure vintage.

Come abbinarla

La cosa più facile che possiamo fare è abbinare la borsa con un total look, quindi sopra e sotto dello stesso colore. Ovviamente il marrone non si sposa proprio con tutti i colori, ce ne sono alcuni che sarebbe meglio non abbinarvi. Però sta benissimo con altre tonalità di marrone, con il verde, con il blu, con il nero, con l’arancione e con il rosso.

Vestirsi completamente di rosso potrebbe essere audace come look, stessa cosa vale per un total look arancione. Quindi possiamo spezzarlo con una tinta scura e abbinarci la nostra borsa. Così, ora che sappiamo che la borsa marrone è il trend dell’autunno e come abbinarla non possiamo più fare errori.

