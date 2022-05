Quando arriva il caldo e il sole illumina le giornate fino a tardi, viene voglia di stare fuori e uscire quasi ogni giorno. Il freddo invernale ci tiene chiusi nelle nostre case, coperti da plaid morbidi e in attesa che le temperature aumentino. Ora, però, la bella stagione è appena iniziata e a cambiare è anche il nostro outfit, come già accennato recentemente.

Via libera a vestiti freschi e colorati, scarpe aperte e comode, ma non solo. Primavera ed estate sono anche le stagioni in cui si osa con look vivaci e sbarazzini che rimpiazzano il nero dei mesi gelidi. Borse eccentriche, gonne variopinte e gioielli sfavillanti tingono le nostre giornate di tonalità bellissime e allegre.

Parlando proprio di accessori, sappiamo bene che completano l’outfit regalando un tocco speciale e arricchendolo in modo assolutamente originale. Tra gli accessori più in voga questa primavera-estate, uno sta letteralmente spopolando tra ragazze e donne giovani. Viene dal passato e ci fa tornare indietro alla nostra infanzia trascorsa al mare e nelle case di villeggiatura.

Vediamo di cosa si tratta e come portarlo anche se non si è più delle bambine in vacanza.

È considerato il re della moda primavera estate l’accessorio che incornicia il viso e ci riporta indietro nel tempo

Stiamo parlando della fascia per capelli con il fiocco, in tinta unita o dalle mille fantasie. Le tonalità più in voga richiamano il rosso e il giallo, ma non sottovalutiamo l’abbinamento in base al colore dei capelli ed alla carnagione. Oltre al monocolore, le stampe floreali fanno da padrone in questa nuova tendenza, che incornicia il viso e illumina lo sguardo.

La sua particolarità sta nel piccolo nodo o fiocchetto, da posizionare come meglio crediamo. Lo si può spostare ai lati del viso, a destra o a sinistra, oppure posizionarlo al centro della testa come mostrano le passerelle.

Perfetto per il giorno, in realtà si può indossare anche durante un aperitivo verso il tardo pomeriggio o una cena fuori con amici. Si adatta a diversi outfit e possiamo cambiarlo in base al colore dell’abbigliamento che indossiamo.

Simpatico e modaiolo, smorza i look formali e regala quel pizzico di leggerezza che non guasta mai, soprattutto in estate.

Ecco perché è considerato il re della moda di questa stagione e sembra farci tornare a quando eravamo più piccole.

