Risultata migliore secondo un’indagine, questa maionese ha pochi ingredienti e prezzo conveniente

Delicata e gustosa al tempo stesso, la maionese è una delle salse più diffuse. Si sposa benissimo con tante pietanze. Insostituibile in tramezzini e panini, dona quel gradevole tocco acidulo al pesce al vapore e rende più morbido un secondo di carne. Senza scordare l’intramontabile abbinata vincente con le uova e il tonno.

Tuttavia, oltre ad essere tanto buona e gustosa, la maionese è sicuramente un alimento piuttosto calorico. È bene quindi consumarla solo saltuariamente e in quantità moderate. Altro fattore molto importante, è la qualità del prodotto che si acquista. Come per qualsiasi altro alimento, anche per la maionese vale infatti la regola che, ingredienti di elevata qualità danno vita ad un buon prodotto.

In commercio troviamo tantissimi tipi di maionese: in vasetto o tubetto, si va dalla classica a quella light. Per poter scegliere in maniera saggia e ponderata, ancora una volta, viene in aiuto dei consumatori Altroconsumo, che ha eseguito un test mettendo a confronto 21 prodotti: classica (11), senza uova (6) e light (4).

Per ogni campione, gli esperti hanno controllato sia la qualità dei vari ingredienti che la composizione nutrizionale. Con grande attenzione circa l’eventuale presenza di additivi, aromi naturali o altri ingredienti aggiunti.

Per quanto riguarda le etichette, si è anzitutto controllata la presenza delle indicazioni obbligatorie per legge ed anche di quelle facoltative.

E infine, 280 consumatori hanno effettuato la prova dell’assaggio.

Le differenze principali tra le varie tipologie

Le 3 tipologie di maionese analizzate hanno in comune l’olio, in genere di girasole.

A variare di molto, tra le diverse tipologie di maionese, è però l’apporto percentuale di grassi:

nel prodotto classico questo varia da 68% a 78%

nelle varianti prive di uova si va dal 52% al 72%

nelle versioni light la percentuale grassa non arriva mai a superare il 25%

Da questo dato, ne consegue ovviamente anche una rilevante differenza calorica: rispettivamente i valori sono circa 675, 543 e 272.

Apparentemente migliore la maionese light, in realtà, questa tipologia di prodotto pecca per quantitativi di sale. Costituisce infatti la variante con il quantitativo maggiore.

I risultati del test

A questo punto, vediamo quali sono le maionesi che sono state ritenute migliori.

Il “miglior acquisto”, ovvero il prodotto che si è guadagnato il gradino più alto del podio, è la maionese Kania in vendita da Lidl, il noto discount tedesco. Questo prodotto, preparato con pochissimi ingredienti, presenta un rapporto ottimale tra uova e olio. Inoltre, oltre ad avere un costo conveniente (prezzo medio 0,55 euro a confezione), è risultato essere uno dei più apprezzati dai 280 giurati-assaggiatori.

Pertanto, risultata migliore secondo un’indagine, questa maionese ha pochi ingredienti e prezzo conveniente.

Proseguiamo con la la classifica. Pari merito per il secondo posto, che se lo aggiudicano la maionese a marchio Carrefour e quella a marchio Coop. A seguire, quella di Esselunga, Biffi e la classica di Calvé.

Tra le maionesi light, la medaglia d’oro va a quella di Esselunga.

Indipendentemente da questa classifica, ricordiamo che si tratta, sempre e comunque, di prodotti da consumare con moderazione.

