Il tonno è uno dei must presenti nella dispensa di quasi tutte le case. È pratico, buono e molto versatile. Non manca mai nelle insalatone miste ed è il “salva-cena” per eccellenza di una pasta improvvisata. Non richiede poi particolari abilità culinarie, ecco perché è il prodotto che non manca mai nelle cucine degli studenti fuori sede.

La praticità del tonno in scatola non è però sinonimo di prodotto di scarsa qualità. Ovviamente, come per qualunque alimento, vi sono caratteristiche e proprietà che rendono migliore un prodotto piuttosto che un altro appartenente alla medesima categoria.

In commercio si trovano tantissimi tipi di tonno: al naturale e all’olio, in lattina o in vasetti di vetro. Le marche, poi, sono davvero innumerevoli. Ecco perché quando ci troviamo al supermercato, di fronte ad intere scaffalature piene di lattine andiamo in confusione e non sappiamo cosa mettere nel carrello.

In realtà, quando si fa la spesa, ognuno di noi ha abitudini proprie e spesso consolidate. Ci sono persone abitudinarie e che tendono ad acquistare sempre i soliti prodotti. Magari anche solo perché sono affezionate da anni a specifiche marche. Altri, invece, tendono a variare di settimana in settimana perché, non avendo specifiche preferenze, approfittano dei prodotti in sconto e in offerta.

Se il tonno in scatola ci mette in forte dubbio, può essere utile consultare la classifica stilata da Altroconsumo, l’associazione per la tutela e difesa dei consumatori più nota e diffusa in Italia.

Ecco qual è il tonno migliore da acquistare al supermercato secondo un’indagine

L’indagine ha preso in esame 24 prodotti ed ha considerato parametri quali i dati riportati in etichetta, le proprietà organolettiche, la presenza di sale, la freschezza, la zona di provenienza del pesce, il peso del prodotto sgocciolato, la quantità di acqua e l’eventuale presenza di metalli pesanti.

Con un punteggio di 78/100, il prodotto che si è aggiudicato il titolo di “Migliore del test” è stato il tonno in trancio intero di AsdoMar (prezzo medio 5,39 euro a confezione).

L’unica pecca, che riguarda però anche tutti gli altri prodotti testati, riguarda il contenuto di sale.

AsdoMar si è aggiudicato anche il secondo posto con il tonno all’olio di oliva.

Considerati molto buoni anche i tonni a marchio Selex, Fratelli Carli e Callipo.

Riportando buoni risultati in gran parte delle categorie del test, il “Migliore Acquisto” si è invece rivelato il tonno all’olio di oliva Ardea (0,66 euro il prezzo medio a confezione).

Il migliore prodotto, infine, per contenuto di sale è il tonno Nostromo “basso in sale”.

Nessun prodotto è stato considerato così negativo al punto da meritare una bocciatura.

Dunque, ecco qual è il tonno migliore da acquistare al supermercato secondo un’indagine.

Ultimo posto della classifica per Athena. Il tonno all’olio d’oliva di Eurospin ha infatti ottenuto un punteggio di soli 55 punti.

