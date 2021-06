Tempo di vacanze e tempo di gite fuori porta. In questo periodo il Team di ProiezionidiBorsa si sta scatenando con tantissime idee e suggerimenti per località e attrazioni tutte da scoprire.

Passiamo all’atto pratico. Quando si fa una gita fuori porta, in genere si sta fuori casa tutta la giornata. Fermarsi al ristorante per pranzare può diventare parecchio oneroso soprattutto se si è una famiglia numerosa. Basti pensare che il classico menù turistico, tra l’altro quasi sempre di scarsa qualità, costa in media tra i 15,00 e i 20,00 euro.

La soluzione ideale per godersi una bella giornata alla scoperta di posti nuovi senza dover spendere una cifra folle è quella di portarsi il pranzo al sacco. I panini sono la soluzione più pratica. Pane e prosciutto, pane e salame sono certamente comodi, ma non costituiscono un pasto completo. Vediamo allora alcune idee sfiziose per farcire i panini in modo che siano un bel pasto completo, sano e nutriente ma soprattutto golosissimo.

I grandi classici

Per chi vuole stare sul tradizionale, suggeriamo di arricchire il classico affettato con qualche verdura per avere un buon apporto di vitamine, fibre e sali minerali. In buona sostanza, prosciutto cotto, crudo, bresaola, speck, affettato di pollo o tacchino etc… vanno sempre abbinati ad un po’ di verdura. A piacere possiamo aggiungere qualche foglia di lattuga e un paio di fette di pomodoro, della rucola e delle verdure grigliate.

I più sostanziosi

Per un vero e proprio pasto, anziché l’affettato possiamo farcire i nostri panini con della carne o del pesce. Ottimi il petto di pollo grigliato e il roastbeef. Sopraffini il salmone o il pesce spada affumicato. Ok anche al più pratico tonno e alla frittata. Un po’ meno salutare ma super golosa la cotoletta fritta e impanata (per sapere come evitare che la panatura si stacchi, ecco qui tutti i suggerimenti del caso).

Fondamentale associare sempre anche in questo caso un po’ di sana verdurina. Via libera alla tipologia in base ai propri gusti.

I vegetariani

Chi per motivi di salute o di etica evita di mangiare carne, può giocare sperimentando vari abbinamenti tra verdure e formaggi. Oltre al classicissimo pomodoro e mozzarella, ecco qualche altro esempio:

a) melanzane e zucchine grigliate con scamorza;

b) insalata, pomodoro e ricotta;

c) verdure grigliate, rucola e caprino.

Per un ottimo apporto proteico l’ideale è infine la combinazione di melanzane grigliate, tofu a fette condito con salsa di soia più qualche fetta di pomodoro fresco.

In genere i panini vegetariani stanno benissimo con il pane integrale o ai 5 cereali. Molto saporito e ottima fonte di fibre, è il pane da prediligere per qualsiasi farcitura.

Quelle che abbiamo dato non sono delle vere e proprie ricette bensì degli spunti da prendere come modello e da cui farsi ispirare.

Ora che sappiamo quali sono alcune idee sfiziose per farcire i panini in modo che siano un bel pasto completo, sano e nutriente ma soprattutto golosissimo non resta altro da fare che pensare alla meta da raggiungere il prossimo weekend!

