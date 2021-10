Il sale è quell’ingrediente che non può mancare nelle case degli italiani. La nostra meravigliosa penisola ha una storia almeno di duemila anni con il sale. Gli antichi romani, infatti, pagavano lo stipendio dei propri soldati proprio con il sale. La stessa parola “salario” indica questa pratica che, con il passare del tempo è caduta in desuetudine.

Ad ogni modo, quando parliamo di sale pensiamo di riferirci tutti alla stessa cosa. Nulla di più sbagliato: esistono tantissime tipologie di sale che vengono estratte diversamente e che arrivano da parti diverse della geografia della terra. Ogni sale ha la sua utilità. Tutti noi conosciamo almeno due tipologie di sale diverse.

Il sale grosso, per l’acqua della pasta, e quello fino, che serve a insaporire gli altri piatti. Esistono alcuni sali da usare con parsimonia, dobbiamo fare particolare attenzione, perché con questo sale la pasta è da buttare. Altri sali, invece, sono perfetti per la pasta o per la pizza. Inoltre, non tutti sanno che in Italia c’è del sale gourmet da grande ristorante.

Dalla Sardegna alla Sicilia

Nelle saline Contivecchi si produce un sale davvero unico al Mondo. Infatti, grazie a una scelta oculata di placche selezionate a mano in maniera certosina si porta al consumatore un prodotto di altissima qualità. In alcuni casi il sale si insaporisce con le erbe selvatiche o con il mirto.

Se invece passiamo in Sicilia, dobbiamo assolutamente provare e comprare il sale delle Isole dello Stagnone. Siamo a Marsala, e questo sale è completamente biologico. Lo possiamo trovare sia nella versione naturale sia in quella aromatizzata ai sapori di Sicilia.

Inoltre, sempre per restare in Sicilia, non possiamo non citare il sale delle saline di Paceco e Trapani. La tradizione vuole che si raccolga nelle giornate senza vento, specialmente d’estate.

Quando parliamo di sale di qualità non ci riferiamo solo al Sud o alle Isole. Se ci dirigiamo verso l’Emilia Romagna troviamo infatti un sale che merita a pieno titolo l’inserimento in questo articolo.

Una parte del sale estratto a Cervia integra con vivacità la lista dei presidi “Slow Food”. Viene raccolto con una tecnica di origine francese che conosciamo come multipla. La sua struttura è abbastanza grossa e si consiglia di usarlo con il pesce.

