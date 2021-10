Pochi sanno che si può scoprire un tradimento da questi 3 insospettabili segnali

Tutti sperano di non tradire e soprattutto di non diventare la vittima di un tradimento. Già la parola stessa evoca una situazione estremamente spiacevole, che prevede la completa mancanza di fiducia di due persone.

Di conseguenza, tutti vorremmo conoscere e capire il perché o il come di quest’azione di basso livello. Pochi sanno, però, che si può scoprire un tradimento da questi 3 insospettabili segnali

Partiamo dal cellulare

Eh si, il cellulare. Dal telefonino, infatti, possiamo scoprire tantissime cose, se solo avessimo accesso alle applicazioni di messaggistica istantanea come WhatsApp e Instagram. Il problema, però, sorge quando non riusciamo ad entrare nel telefonino della persona di cui abbiamo dei sospetti. Non ci dobbiamo allarmare troppo, abbiamo un metodo per scoprire ogni tradimento.

Infatti, se sentiamo che il telefonino in questione comincia a vibrare, ma non vediamo nessuna notifica apparire sullo schermo, allora i nostri sospetti avranno un fondamento. Infatti, esistono delle applicazioni che ci consentono di nascondere per motivi di privacy la notifica della ricezione di un messaggio.

Tuttavia, è più raro nascondere anche la vibrazione o la suoneria. Questo metodo è già più raffinato di capovolgere il telefonino con lo schermo sul tavolo, ma comunque resta uno dei più usati.

Un altro segnale che ci dovrebbe far insospettire è la sicurezza troppo vistosa dell’ipotetico traditore. Certo, esistono alcune persone che per insicurezza si tradiscono da sole, dandoci modo di scoprire il tradimento anche con il solo dialogo.

Tuttavia, l’eccesso opposto dovrebbe comunque metterci in allarme. Quando una persona è troppo sicura, rischia di nascondere qualcosa. Un’attitudine naturale prevede l’uso cauto della sicurezza personale, dato che non si dovrebbe avere nulla da nascondere.

L’ultimo segnale per cui dovremmo porre una particolare attenzione è costituito dai movimenti. Quando notiamo che la persona in questione si agita troppo o cambia spesso stanza, dovremmo iniziare seriamente a pensare. Chi non ha nulla da nascondere non se ne va correndo da una parte all’altra della casa o del ristorante.

In altre parole, il tradimento è nella nostra cultura un fatto esecrabile che fa quantomeno vergognare colui o colei che lo commette. Di regola generale, dunque, quando notiamo qualcosa di strano nella persona di cui sospettiamo dovremmo cominciare seriamente a voler chiarire la questione e parlare.

