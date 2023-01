Risparmia sui costi del gas mentre stai cucinando, sfrutta 3 semplici trucchi che abbattono le spese

Se il caro bollette ha inciso sui tuoi consumi domestici, puoi provare a darci un taglio iniziando direttamente dal momento in cui cucini: ecco tre stratagemmi che possono aiutarti a ridurre subito i costi

Gli importi alle stelle delle ultime bollette del gas ti hanno costretto a fare economia. Pensi che, per risparmiare, la prima cosa da fare sia spegnere il riscaldamento e indossare maglioni e coperte. In realtà, puoi risparmiare sul gas adottando comportamenti meno estremi che possono iniziare quando ti rechi in cucina, per preparare il pranzo o la cena.

Risparmia sui costi del gas, inizia dalla cucina degli ingredienti

Puoi iniziare a risparmiare sul gas già dal momento in cui ti appresti a preparare i tuoi manicaretti in cucina. Come? Il trucco è quello di affettare gli ingredienti dei tuoi piatti in tocchetti di piccola dimensione. Che siamo verdure, patate o la carne, puoi cucinarli con ricette speciali che li prevedono in piccoli bocconi.

Ciò velocizzerà la cottura, li cucinerai in meno tempo e, di conseguenza, consumerai meno gas. I piatti saranno, inoltre, pronti subito, per soddisfare il tuo appetito e quello degli altri abitanti della casa.

Stai facendo la pasta? Spegni il fuoco

Nella casa di una famiglia italiana è più che comune una pentola sul fuoco all’ora di pranzo. E piena di acqua per accogliere la pasta da cuocere, il cibo nazionale per eccellenza. Ed ecco qui un trucco che puoi usare per abbassare i costi del gas: poco dopo l’ebollizione, puoi cucinare la pasta a fuoco spento. Questo espediente è perfetto soprattutto per paste di formati corti specifici, come le penne e i rigatoni. Questo tipo di pasta permette, infatti, il passaggio dell’acqua all’esterno e all’interno, facilitando la reidratazione dell’alimento.

Approfitta del calore del forno

Quando la bolletta del gas è alta, viene da pensare di sfruttare l’elettricità. In cucina possiamo quindi optare per l’uso di un microonde a basso consumo. Se, però, devi cucinare un piatto più elaborato, come una teglia di lasagne per ospiti a pranzo la domenica, avrai bisogno del forno. Questo comune e sfruttato elettrodomestico, può produrre un picco del consumo di gas non appena acceso. E cioè nella fase del suo riscaldamento. Per cui un trucco per consumare meno è quello di approfittare del suo calore per cuocere o riscaldare più piatti.

Se devi cuocere le lasagne e, magari, dopo vuoi servire un secondo di carne, sfrutta subito il suo calore e risparmia sui costi del gas. Adoperare il forno per una sola infornata, ti farà spendere di più.